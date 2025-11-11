ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの村上信五が１１日、フットボールアワー・後藤輝基とＭＣを務めるＭＢＳテレビ「１万人が好きやねん！ ＫＡＮＳＡＩ アーティストランキング」（１９日・後８時）に向けて、同局を通じてコメントした。

この番組は、昭和（５０歳以上）・平成（２６〜４９歳）・令和（２５歳以下）世代の関西人１万人に聞いた、好きな関西出身アーティスト・ベスト２０を発表する音楽バラエティー。ゲストには１５年ぶりにＭＢＳの番組に出演する上沼恵美子、また円広志、鈴木紗理奈と松村沙友理ら関西出身のメンバーが出演し、多彩なエピソードトークを交えながらランキングを予想する。

今回初めて後藤とタッグを組んだ村上は「初めてという感じがあまりなかったですね。ナチュラルに役割分担できたので、スムーズに進められました」と笑顔。上沼とは久々の共演となり「バケモノですね。でも、第一線でずっと芸能活動をやってこられて、幅広いジャンルで結果を出してこられて…。主婦としての大阪目線もおありですから、どんな切り口でもエピソードが満載でしたね」と満足そうに答えた。

収録を終えて、特に「コテコテだな」と感じたアーティストについては「そりゃ、（やしき）たかじんさんでしょ！ 『やっぱ好きやねん』は大阪を象徴する言葉ですよね」と答えた。村上自身が気になっている関西出身アーティストについては菅田将暉を挙げ「役者のイメージが強いから、大阪色はちょっと薄いですけどね。でも、俳優であり、アーティストの人が大阪出身っていうのはうれしいですね。大阪のイメージをちょっと変えてくれるし、カッコいいっていうのを体現してくれている感じがします」と理由を語った。

番組の見どころについては「上沼恵美子の漫談ですかね。編集がどうなるか分からないですけど、上沼さんしか知りえない関西ならではのとっておきの音楽にまつわる話もたくさんありました。今回、みなさんが必ず知ってる２０組のアーティストが登場するので、ぜひ予想しながらお楽しみください」とアピールした。