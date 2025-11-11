米大リーグのＧＭ会議は１１日（日本時間１２日）から３日間、米国ネバダ州ラスベガスで開催される。集合日となる１０日（同１１日）は、３０球団のＧＭら首脳陣が現地入り。当地では、ＭＬＢネットワークの特設ブースが設けられ、ＧＭ会議特集をライブ放送。ジョン・モロシ記者が「日本市場からかつてないほどのタレントが揃う」と解説し、ポスティング制度を利用してメジャー移籍を目指す村上宗隆、岡本和真、今井達也の３選手の成績などを紹介した。

村上については、２０２３年のＷＢＣメキシコ戦の逆転サヨナラ二塁打を例に出してクラッチ（勝負強さ）ぶりに注目。今井については「山本由伸（ドジャース）クラスとは言えないまでも、千賀（メッツ）のように、エースに次ぐ２番手の活躍が期待できる」とモロシ記者。「この３人がそろう今季のＦＡは、才能という意味で、日本から過去最高の逸材がそろうといえるだろう」とした。

日本からのＦＡ参戦がされる背景として、モロシ記者は、大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手のドジャースの３選手がキープレーヤーとして今年のワールドシリーズ連覇に大きく貢献したことを指摘。日本選手の獲得がチームに大きなインパクトを与えると証明されたオフシーズンだけに、注目度はさらに高まっているようだ。