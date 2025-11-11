【きょうから】ファミマ×星のカービィがコラボ、寿司やパンなど5種 限定グッズも続々、「第1弾」11・11から
ファミリーマートはきょう11日から、任天堂のゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を実施。くいしんぼうのカービィをモチーフとしたオリジナル商品を販売する。
【画像】ファミマ×カービィ、コラボ商品＆限定グッズ（一覧）
まるでカービィが吸い込んでしまったかのようなパッケージの「生ハム寿司」や、カービィの乗り物「ワープスター」をイメージしたサンドイッチなど、遊び心あふれるラインアップが展開される。
期間中ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個または2個たまる。ためたスタンプ数に応じて、カービィのぬいぐるみなどが当たる企画も実施する。
■「カービィたちの超まんぞくフェス」商品詳細
●カービィのすいこみ生ハム寿司／223円(税込240円)
カービィが生ハム寿司を吸い込んでいる様子をイメージした商品。酢飯の上には、オニオンマヨソースをトッピングし子どもも楽しめる味付けに仕上げた。
※数量限定
●カービィのふんわりたまごのワープスターロール／369円(税込398円)
ふんわり食感のオムレツとスクランブルエッグに、ハム、トマトのソース、グリーンリーフを合わせた彩りの良いロールパン。カービィの世界のワープスターをイメージした星型のチーズをトッピングした。パッケージは2種類。
※数量限定
※沖縄県では仕様が異なる。
●くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン／147円(税込158円)
カービィも大好きな「りんご」味の蒸しパン。りんごジュースで味付けした蒸しパンの底に角切りりんごを敷き、カービィフェイスの焼き印で仕上げた。
※沖縄県を除く
●しゅわもこ！カービィのりんごゼリードリンク／295円(税込318円)
カービィと一緒に“しゅわもこ”が楽しめる、りんご味のゼリードリンク。別添のしゅわもこの素を混ぜると、泡がもこもこ出てくる。パッケージは3種類。
※数量限定
●食べマスモッチ 星のカービィ／350円(税込378円)
カービィ（カスタード味餡）とワドルディ（キャラメル味餡）の食べマスモッチ。カービィとワドルディの表情はそれぞれ4種類。16通りの組み合わせが楽しめる。
※数量限定
●カービィのきのこクリーミースープ／200円(税込216円)
きのこの風味のクリーミーなスープ。星型のかまぼこ、しいたけ、パセリをトッピングした。
※数量限定
●星のカービィ クリーミートマト味ヌードル／228円(税込246円)
トマトとチキンがベースのクリーミーなスープにウェーブ麺をあわせ、星型のかまぼこ、トマト、キャベツをトッピングした。
※画像はイメージ。
※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示。
※店舗によって取り扱いのない場合がある。
