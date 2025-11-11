´ØÀ¾¿Í1Ëü¿Í¤¬Áª¤Ö´ØÀ¾½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ù¥¹¥È20¤¬·èÄê¡¡MC¡¦Â¼¾å¿®¸Þ¤Ï¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Èµ×¡¹¶¦±é¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬¡¢19ÆüÊüÁ÷¤ÎMBSÆÃÈÖ¡Ø1Ëü¿Í¤¬¹¥¤¤ä¤Í¤ó¡ªKANSAI ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Á¸å9¡§58¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¾¼ÏÂ¡Ê50ºÐ°Ê¾å¡Ë¡¢Ê¿À®¡Ê26¡Á49ºÐ¡Ë¡¢ÎáÏÂ¡Ê25ºÐ°Ê²¼¡Ë¤Î´ØÀ¾¿Í1Ëü¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¹¥¤¤Ê´ØÀ¾½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ù¥¹¥È20¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢Â¼¾å¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£µ±´ð¤ÈMC¤È¤·¤Æ½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£¤µ¤é¤Ë¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬Ìó15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±¶É¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛMC¤òÌ³¤á¤ëÂ¼¾å¿®¸Þ
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢±ß¹»Ö¡¢ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡¢¾¾Â¼º»Í§Íý¤é´ØÀ¾½Ð¿È¤Î½Ð±é¼Ô¤¬Â¿ºÌ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÍ½ÁÛ¡£VTR¤Ç¤Ï¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤ÎÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¡¢¾å¾Â¤ÎÄ¹¤¤²Î¼ê¿ÍÀ¸¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤·¤¤¿¤«¤¸¤ó¤Îº²¤Î²Î¾§±ÇÁü¤ä¡¢Åö»þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿µ®½Å±ÇÁü¤âÂç¸ø³«¡£¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£²û¤«¤·¤¤Ì¾¶Ê¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢2»þ´Ö¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î20°ÌÈ¯É½¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¾å¾Â¤Ï¡ÖMBS¤Î¿·¼Ò²°¤ËÍè¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤ä¤«¤é¡¢²¼¤Ç40Ê¬ÌÂ¤Ã¤¿¤ï¡Ä¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥È¡¼¥¯¤¬¤µ¤¯Îö¡£MC¤Î¸åÆ£¤ÈÂ¼¾å¤¬¡Ö¤â¤¦´°àú¤ËÌ¡ÃÌ¤ä¤ó¡×¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤ë°ìËë¤â¡£¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤Æ¤ó¤Î¤«½Ð¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ì¤ê¡¢±ß¤Ë¤¹¤«¤µ¤ºÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¾å¾Â¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤è¤êÄ¹¤¤²Î¼ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¡È¤Î¤É¼«ËýÂç²ñ¡É¤Ë½Ð¾ì¤·¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷»þÂå¡¢Æ±¤¸¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢º£¤âÂ³¤±¤ë²Î¼ê³èÆ°¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¼¾å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤â¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¡£±ß¤¬¡ÖËÍ¤³¤Î¤¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤è¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ä¤ó¡¢¤â¤·¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ª¤«¤·¤¤¤Í¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤ä¤·¤¤¿¤«¤¸¤ó¤òÆÃ½¸¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤½¤ÎËÛÊü¤µ¤Ë¤¢Á³¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤ËºÆ¤ÓÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£¾å¾Â¤È±ß¤¬¡¢¤¿¤«¤¸¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥·¡¼¥ó¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Á´À¤Âå¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¡¢»×¤ï¤Ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£Ã¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö´ØÀ¾½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¾¶Ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¾¾Â¼¤Ï¡ÖÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿¤¯¡¢¤¹¤´¤¯¿Æ¶á´¶¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£Â¼¾å¿®¸Þ ¼ýÏ¿¸å¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡¦¸åÆ£¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À´¶ÁÛ¤Ï¡©
½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÌò³äÊ¬Ã´¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤µ¤ó¤È¤Îµ×¡¹¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ
¥Ð¥±¥â¥Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Âè°ìÀþ¤Ç¤º¤Ã¤È·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤é¤ì¤Æ¡Ä¡£¼çÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÂçºåÌÜÀþ¤â¤ª¤¢¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËþºÜ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ä°¤±þ¤¨¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£Æü¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¶Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
aiko»Ð¤ä¤ó¤«¤Ê¡£²Î¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥«¥é¥ª¥±¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Çaiko¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Î±öÇß¤¬À¤ÂåÅª¤Ë¤Ï¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£²Î¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é±ß¹»Ö¤«¤Ê¡ª
¡½¡½º£Æü¤Î¼ýÏ¿¤ÇÆÃ¤Ë¡Ö¥³¥Æ¥³¥Æ¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤ê¤ã¡¢¡Ê¤ä¤·¤¡Ë¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡ª¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¹¥¤¤ä¤Í¤ó¡×¤ÏÂçºå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ØÀ¾½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿ûÅÄ¾Úö¤¯¤ó¡£Ìò¼Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡¢Âçºå¿§¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇö¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿Í¤¬Âçºå½Ð¿È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âçºå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¸«¤É¤³¤í¤Ï¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤ÎÌ¡ÃÌ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÊÔ½¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å¾Â¤µ¤ó¤·¤«ÃÎ¤ê¤¨¤Ê¤¤´ØÀ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î²»³Ú¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬É¬¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ë20ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Â¼¾å¿®¸Þ ¼ýÏ¿¸å¥³¥á¥ó¥È
