上戸彩、目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』で“最強の妻”役に 娘役は吉本実由
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』で、主人公・坂本太郎の妻・坂本葵役を上戸彩が演じることが発表された。福田雄一監督作品初参加026年のゴールデンウィークに公開される。
【動画】高橋文哉のアクションシーン、超特報（2）
原作は、鈴木祐斗の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）。最強の殺し屋だった坂本太郎が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになるとで急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
監督は『銀魂』『今日から俺は!!劇場版』などで知られる福田雄一。制作プロダクションは『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』を手がけたCREDEUSが担当する。先日、坂本の相棒・朝倉シン役に高橋文哉が決定したことも話題となっている。
今回発表されたのは、坂本がこよなく愛する家族。上戸が演じる妻の葵は、明るく芯が強く、家族を支える存在として描かれるキャラクターだ。上戸は坂本が殺し屋を引退するきっかけとなった人物。目黒との初共演について、「目黒蓮さんとの共演は今回が初めてでしたが、以前からその繊細で誠実なお芝居が大好きでした。現場でも作品に真摯（しんし）に向き合う姿勢が印象的で、ご一緒できたことをとても光栄に感じています」とコメント。
さらに、坂本家のシーンについては、「さまざまな手法で撮影された迫力あるシーンがたくさんある中で、坂本葵の登場シーンは、コメディ要素の中にも“家庭の温かさ”を感じられる場面が詰まっていると思います」と語った。坂本に殺し屋を引退させ、「人を殺さないこと」を家訓とする、家族の中心的存在の葵。坂本が唯一頭が上がらない最強な妻・葵にも注目だ。
坂本と葵の大切な一人娘・坂本花は、ドラマ『18/40〜ふたりなら恋も夢も〜』や『ひとりでしにたい』で注目を集めた吉本が演じる。屈託のない笑顔が印象的で、温かな家族の空気感が伝わる一枚となっている。
■上戸彩のコメント
原作を読ませていただき、一瞬で『SAKAMOTO DAYS』の世界観に引き込まれ、ぜひ参加させていただきたいと思いました。
目黒蓮さんとの共演は今回が初めてでしたが、以前からその繊細で誠実なお芝居が大好きでした。
現場でも作品に真摯に向き合う姿勢が印象的で、ご一緒できたことをとても光栄に感じています。
さまざまな手法で撮影された迫力あるシーンがたくさんある中で、坂本葵の登場シーンは、コメディ要素の中にも“家庭の温かさ”を感じられる場面が詰まっていると思います。
作品全体の中で小さなアクセントになっていればうれしいです。
「SAKAMOTO DAYSをどうやって実写化するの？」という疑問をお持ちの方も多いと思いますが、その答えをぜひ劇場で体感していただきたいです。私自身も完成を楽しみにしています。
【動画】高橋文哉のアクションシーン、超特報（2）
原作は、鈴木祐斗の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）。最強の殺し屋だった坂本太郎が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになるとで急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
今回発表されたのは、坂本がこよなく愛する家族。上戸が演じる妻の葵は、明るく芯が強く、家族を支える存在として描かれるキャラクターだ。上戸は坂本が殺し屋を引退するきっかけとなった人物。目黒との初共演について、「目黒蓮さんとの共演は今回が初めてでしたが、以前からその繊細で誠実なお芝居が大好きでした。現場でも作品に真摯（しんし）に向き合う姿勢が印象的で、ご一緒できたことをとても光栄に感じています」とコメント。
さらに、坂本家のシーンについては、「さまざまな手法で撮影された迫力あるシーンがたくさんある中で、坂本葵の登場シーンは、コメディ要素の中にも“家庭の温かさ”を感じられる場面が詰まっていると思います」と語った。坂本に殺し屋を引退させ、「人を殺さないこと」を家訓とする、家族の中心的存在の葵。坂本が唯一頭が上がらない最強な妻・葵にも注目だ。
坂本と葵の大切な一人娘・坂本花は、ドラマ『18/40〜ふたりなら恋も夢も〜』や『ひとりでしにたい』で注目を集めた吉本が演じる。屈託のない笑顔が印象的で、温かな家族の空気感が伝わる一枚となっている。
■上戸彩のコメント
原作を読ませていただき、一瞬で『SAKAMOTO DAYS』の世界観に引き込まれ、ぜひ参加させていただきたいと思いました。
目黒蓮さんとの共演は今回が初めてでしたが、以前からその繊細で誠実なお芝居が大好きでした。
現場でも作品に真摯に向き合う姿勢が印象的で、ご一緒できたことをとても光栄に感じています。
さまざまな手法で撮影された迫力あるシーンがたくさんある中で、坂本葵の登場シーンは、コメディ要素の中にも“家庭の温かさ”を感じられる場面が詰まっていると思います。
作品全体の中で小さなアクセントになっていればうれしいです。
「SAKAMOTO DAYSをどうやって実写化するの？」という疑問をお持ちの方も多いと思いますが、その答えをぜひ劇場で体感していただきたいです。私自身も完成を楽しみにしています。