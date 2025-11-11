

リニア試験車両「M10」の車内。天井をスクリーンとしてルートや走行位置を映し出す（記者撮影）

【まずは写真で確認】▶リニア新型車両「M10」は天井にルート上の走行位置や速度などが映し出されるのが特徴▶映像を映し出すプロジェクターやリクライニング機能を廃止した座席など初公開の車内の様子▶従来の「L0系」の車内やトンネル工事の現場も

夢の超特急に乗ればワクワクするのは当然だ。報道陣を招いたリニア車両の体験乗車会。日頃はリニアに手厳しい記者たちも、車両の速度が地上最速の時速500kmに達すると、みな速度表示の画面を撮影していた。

この車両はJR東海が新たに開発したL0（エルゼロ）系改良試験車両「M10（エムジュウ）」。7月から試験走行が始まり、10月30〜31日に山梨リニア実験線（山梨県大月市）において体験乗車会が催された。車内の様子が公開されたのはこれが初となる。

車内の天井がスクリーンに

M10の車内で目を引くのは天井いっぱいに映し出されるさまざまな映像だ。荷物棚付近に設置された数多くのプロジェクターが天井をスクリーンに見立てて、ルート上の走行位置、速度などを投影する。リニアはほぼトンネル内を走るため窓から風景を楽しむことが難しい。「試験的に導入してみた」（JR東海広報）とのことで、営業運転で採用するかどうかは未定だ。

実際に導入するとしたら、荷物棚のスペースを増やすためにプロジェクターを壁の内部に格納するとか、プロジェクションマッピングではなく液晶ディスプレイを設置するといった現実的な方法を探ることになるだろう。いずれにせよ、時速500kmの世界を実感するためにこうしたサービスはありがたい。

東京側の上野原市付近から名古屋側の笛吹市付近まで実験線の全長は42.8km。この区間をわずか8分で走破する。走り始めは車輪での走行だったが、時速150〜160kmの間で浮上走行に移る。「まもなくタイヤでの走行から浮上走行に移ります」というアナウンスが流れた。

ふいに車輪の走行音が消えた。地上約10cmの浮上走行に移った瞬間である。「どこにも接触していない。空気を切る音だけ。音が変化したのがおわかりいただけたと思います」。JR東海の担当者が説明した。浮上走行というとフワリと走行して無音のイメージがあるが、そんなことはなく、ゴーッという音がそれなりにする。



天井をスクリーンとして映像を映し出すM10の車内（記者撮影）



M10の座席上荷棚付近には天井に映像を映し出すプロジェクターが並ぶ（記者撮影）

天井に表示される速度はぐんぐん大きくなっている。東北新幹線の持つ新幹線の国内最高営業時速320kmを突破した。「時速350kmくらいが車輪走行の限界。ここからがリニアの特徴です」と担当者。リニアはその後も時速400km、450kmと加速を続け、発車から3分程度で時速500kmに達した。2分間ほど500km走行を続けると、車両は減速を始め、時速143kmで車輪走行に戻った。

「離陸」時よりも「着陸」時のほうが速度が遅いのは、車輪への負担を軽減しているためだという。「それによって、車輪の交換周期を少し伸ばすことができます」。

車輪走行に移った後は、通常の列車と同じように減速を続け、停車した。8分間の旅が終わった。

車両の改良は続く

品川―名古屋間の建設工事とともに、車両の改良も絶えず続けられている。2013年8月、初の営業仕様として製造されたL0系の本格的な走行試験が始まった。約3年半にわたる試験を経て、17年2月に国土交通省の実用技術評価委員会から「営業線に必要となる技術開発は完了した」というお墨付きが得られた。その後も保守効率化や快適性向上に向けた改善が続けられ、20年8月にL0系改良型が完成した。



リニアL0系改良型の先頭車両（撮影：尾形文繁）

L0系改良型は先頭車両と中間車両の2両。従来のL0系と組み合わせて走行する。最大の特徴は先頭車両に窓のようなスペースが設けられたことだ。運転士が乗っているわけではなく、この場所にカメラが設置されている。また、先頭形状を変えたことで空気抵抗が約13％低減し、消費電力と騒音の低減につながった。さらに先頭車の車内には吸音効果の高い膜素材が採用された。

乗客にとって気になるのは座席である。背もたれの高さと座面幅がL0系よりも広がり、ゆったりとした座り心地に改良されたほか、耳が当たる「バケット」を大きくして重厚感を持たせた。リクライニングは背中と座面が連動するタイプに変更した。従来、前の座席の背面にあったテーブルは肘掛けと連動するタイプに改められた。



L0系改良型の客室（撮影：尾形文繁）

また、頭上の荷物棚を小型化し、座席の足元に収納するようにした。車端部には大型荷物の収納スペースも設置された。従来のL0系の座席と比べると大きな変化である。

しかしこれがゴールではなかった。JR東海はさらに車両のブラッシュアップを続けた。そして完成したのが新型車両M10である。L0系改良型先頭車の車内に導入された吸音効果の高い膜素材がM10にも採用されたが、表面が平滑であるという利点を生かし、天井のプロジェクションマッピングに使われている。

車両と裏腹なインフラ建設

オレンジ色の生地を使った座席も「これまでの車両とは違う」ことを予感させる。座席はリクライニング機能が廃止された。15度ほど後ろに傾いた状態で固定されており、不便は感じない。終着駅で進行方向が変わる際に、座席が自動的に回転する機能も追加された。この機能で乗客の快適性が向上するわけではないが、整備作業の省力化につながる。



M10の座席はリクライニング機能なしだ（記者撮影）

L0系、L0系改良型、そしてM10。過去の報道公開のタイミングでそれぞれの車両に乗車してきたが、車両の進化に伴い、振動、騒音や耳ツンがかなり改善されてきたと感じる。「走行試験データを活用して各種の調整を実施している」とJR東海の担当者が説明する。

着陸時に飛行機のようなドンという衝撃が感じられないのは、「着地の前後で減速度を少し緩めるという制御を地上側で行っているため」だという。それによって乗り心地を悪化させることがないように調整しているのだ。吸音効果の高い膜素材は車内の反射音軽減につながっているだけでなく、天井に旅客案内のほか青空を映し出すことで閉塞感の解消につなげる狙いもある。

つまり、躯体の形状変更から地上の制御方法、映像投影といったサービス面に至るまで、総力戦で快適性の向上に努めているわけだ。東海道新幹線の最高峰であるN700Sに比べると多少の騒音や振動はあるにせよ、一般的な通勤電車やディーゼル特急に比べれば、快適性は断然高いと感じる。今後もさらなる快適性向上を目指してブラッシュアップされた新しい車両が開発されるのだろう。



リニア新型車両「M10」の天井に映し出された青空（記者撮影）



金色のラインが入ったM10の外観（記者撮影）

裏腹に、線路などのインフラ建設は順調とは言えない。南アルプストンネルを抱える静岡工区に着工できず、当初27年とされていた開業時期はメドが立たない。静岡工区の工事期間は10年程度が見込まれるため、今すぐ工事に着工しても品川ー名古屋間の開業は35年ということになる。14年の建設工事認可時点で見込まれていた工事費は5.5兆円。その後、21年には7.04兆円に引き上げられた。

工事費はさらに4兆円増

さらに昨今の物価高騰を受け、JR東海があらためて試算した結果、工事費はさらに4兆円増え、11兆円に膨らむことが10月28日に発表された。増加要因で最も大きいのは物価高で2.3兆円の増。現在の物価水準が継続した場合の影響額として1.3兆円、将来のさらなる上昇リスクに備えて1兆円を見積もったという。また、難工事への対応として1.2兆円の増となっている。これまで続けてきた工事の実績を踏まえてのものだという。

巨大な建設プロジェクトの費用は当初見込みよりも増えるのが世の常である。気になるのは、JR東海が費用の増加分をカバーできるのかどうかだ。ピーク時のJR東海の長期債務残高は7兆円を超える。これほどの長期債務を抱える企業はそうそうないが、JR東海は健全経営を維持できると考えている。

理由は、JR東海が東海道新幹線のもたらす収入に支えられた高収益企業であることだ。売上高営業利益率は38％と、JR他社と比較しても頭1つ抜き出る。営業キャッシュフローは6000億円を超え、現在4兆円を超える内部留保は毎年積み上がっている。「さらに社債や借り入れによる資金調達を約2.4兆円行えば、品川―名古屋間の建設に必要な資金を賄え、健全経営と安定配当を堅持できる」というのがJR東海の説明である。

その意味で、目下の課題は国民のリニアに対する期待感をいかに高めるかという点にある。11月6〜7日に一般向けに開催されたリニア体験乗車は多数の応募があり、平均倍率は過去最高の約170倍になったといい、全国的な関心度は高まっているといえる。

11月9日には23年10月に貫通した第一南巨摩トンネル（山梨県富士川町）の工事現場を初めて一般公開した。地元富士川町で開催された「甲州富士川まつり」と連携し、まつり会場からシャトルバスも出て、会場間の輸送が行われた。鉄道好きという小学生の子供2人とともに家族4人で訪れて坑内を見学した北杜市内に住む男性は「トンネルの大きさに驚いた」と話した。



第一南巨摩トンネルの工事現場一般公開の様子＝2025年11月9日（記者撮影）

工事を担当するJR東海山梨西工事事務所の鈴木一真所長も朝から坑内で来場者に工事内容の説明をしたり、質問に答えたりしていた。「多くの来場者にお越しいただき、お話を聞いていると、みなさん高い関心を持って見学していると感じている。こういう機会を設けることはとても大事だと思った」と鈴木所長は話す。



JR東海山梨西工事事務所の鈴木一真所長（記者撮影）

地元へのPRにもっと力を

11月下旬からは大井川流域8市2町で「大井川の水を守るための取組みに関する説明会」が行われ、JR東海の担当者が住民の質問に直接答える。静岡工区の着工に対して県がゴーサインを出すためには、流域市町の住民の理解を得ることは不可欠だ。そのためにも重要な機会だといえる。

以前と比べれば、JR東海がリニアの工事現場を公開したり、説明会を行ったりと、情報公開する機会は格段に増えたと思う。ただ、先ほどの北杜市在住の男性は「リニアによって地元にどんなメリットがあるかがわからない」と話していた。県や自治体もこうした点をPRをしているはずだが、それが伝わっていない人もいる。リニア体験乗車の約170倍という高倍率も裏返せば「体験できていない人が多い」ことの表れだ。リニアの開業まで最短でも今から10年ある。その期間を使って今以上にリニアの周知を進めるべきだ。



（大坂 直樹 ： 東洋経済 記者）