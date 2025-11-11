サッカー日本代表は10日、千葉市内で国際親善試合2試合に向けた合宿を開始した。前日9日にGK鈴木彩艶（23＝パルマ）が左手骨折で招集を辞退し、GK陣は早川友基（26＝鹿島）が唯一の連続招集となった。首位鹿島を支えるJ1の“セーブ王”は、14日ガーナ戦でお披露目される新GKユニホームのモチーフとなった「阿修羅」のごとく日本のゴールを守る。

年内最後の活動が始まった。小久保、野沢が不在の初日。早川は約1時間、下田GKコーチとマンツーマンで黙々と汗を流した。優勝が目前に迫る鹿島から代表モードに切り替え「持っているものを全て出したい」と気を引き締めた。

前日9日、森保ジャパンに激震が走った。正GKの鈴木彩が左手の複雑骨折で代表活動を辞退。長期離脱の可能性もある。天皇杯を控える常連組の大迫（広島）も招集が見送られた。9、10月の活動で出番がなかった早川が、7月のE―1選手権以来の出場機会をつかむ可能性が高まった。

「代わりとして出るわけではなく、自分がどれだけやるのかというのを日本の皆さんにも味方にも示せるいい機会。海外組と試合をして味方に安心感を与えたい」。J1首位に立つ鹿島を支え、枠内シュートを防いだセーブ数は102回（36試合）でリーグ最多。ワンプレーで窮地から救うシュートストップは驚異的で、足元の技術にも優れる。クラブで優勝を争い、日本代表に初招集された今季は「本当に充実した日々を過ごしている」。横浜Mジュニアユース時代は控えで、年代別代表の経験もない26歳は、国内屈指のGKに成長した。

新しいGKユニホームのモチーフとなった仏教の守護神「阿修羅」には3つの顔がある。早川も3つの“顔”を持つGKだ。日本代表、鹿島の守護神、そして脱毛サロンのオーナー――。実業家の一面も持つ遅咲きが、覆すことは難しいとされるGK陣の序列に変化を起こす。

◇早川 友基（はやかわ・ともき）1999年（平11）3月3日生まれ、神奈川県出身の26歳。6歳でサッカーを始める。横浜Mのジュニアユースからユースに昇格できず桐蔭学園高に進学。明大を経て21年に鹿島入りし、23年から正GKに定着。25年7月12日の中国戦で国際Aマッチデビューした。趣味はゴルフ。好きな食べ物は焼き肉。右利き。身長1メートル87、81キロ。