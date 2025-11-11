ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３１５ドル高 ナスダックは２．１％の大幅高
NY株式10日（NY時間14:16）（日本時間04:16）
ダウ平均 47302.50（+315.40 +0.67%）
ナスダック 23497.24（+492.70 +2.14%）
CME日経平均先物 51185（大証終比：+135 +0.26%）
欧州株式10日終値
英FT100 9787.15（+104.58 +1.08%）
独DAX 23959.99（+390.03 +1.65%）
仏CAC40 8055.51（+105.33 +1.32%）
米国債利回り
2年債 3.589（+0.027）
10年債 4.108（+0.012）
30年債 4.702（+0.003）
期待インフレ率 2.294（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.668（+0.002）
英 国 4.461（-0.005）
カナダ 3.172（-0.004）
豪 州 4.397（+0.045）
日 本 1.701（+0.027）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.09（+0.34 +0.57%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4117.30（+107.50 +2.68%）
ビットコイン（ドル）
105630.88（+1118.71 +1.07%）
（円建・参考値）
1626万5043円（+172259 +1.07%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
