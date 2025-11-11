ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」はは10日、4日目11Rまでの予選が終了。きょう11日の5日目は9〜11Rで準優勝戦が行われる。注目レースは11Rだ。

峰は普通のエンジンをよくぞ立て直した。日に日に仕上がりにも自信が増す。賞金ベスト6のためにも、ここは必勝戦。今日も明日も落とせない。森高は差し勝負。ただ、まずは優出切符を最優先か。上條との2着争いは熱くなる。最後の印は中村日に託したい。こん身のターンに期待しよう。馬場の6コースは常に要注目。ただ、簡単にハマるメンバーでもない。

＜1＞峰竜太 出足がしっかりしています。万全に近いと思います。こんなチャンスは、なかなかないですね。

＜2＞森高一真 展示タイムほど下がる感じはないですよ。乗り心地もだいぶ良くなったし勝負になります。

＜3＞上條暢嵩 だんだんとまとまってきました。準優でどうかは分からないけど、足は全然悪くないですよ。

＜4＞中村日向 調整が合っていました。準優もこの足を生かしたいです。

＜5＞浜崎直矢 道中で失敗したけど、足はいいし、準優でも戦えると思います。

＜6＞馬場貴也 後半は調整やり過ぎましたね。足はずっと標準くらい。（機2連対率）40％（前検時）の感じはない。