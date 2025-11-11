飯塚オートの普通開催は最終日。Vに最も近いのは長田稚也（25＝飯塚）だ。初日2回出走から無傷の5連勝。自在にさばいて完全Vを決める。

マシンのポテンシャルを存分に引き出した長田稚。Sが切れているのも武器になる。待ったなしの攻めでさばき切る。相手筆頭は金子。まだ納得の域には達していないがテクニックは抜群。調整が合えば逆転も十分にある。森本も怖い存在。戦える状態だ。

＜1＞丹村司 Sはクラッチを扱って出足が良くなった。エンジンは直線がいい。ハネもない。時間帯に合わせて微調整。タイヤは大丈夫。

＜2＞井村淳一 エンジンはいい。調整は考える。タイヤも交換。S浮く症状が直らないので練習する。

＜3＞吉松優輝 エンジンは力があって、いいと思う。ただ、ハネが直らなくて乗りづらい。フレームを換えて、このタイヤで確認する。

＜4＞北原岳哲 手前はいいけど伸びが止まる。もう一個上を求めてセッティング。タイヤはいいのでこのまま。

＜5＞藤川竜 三角フレームを換えて腰周りを扱ったら、いい方に向きました。乗りやすさはある。ただ、もう少し止まってほしい。調整は考える。

＜6＞森本優佑 突っ込めるし、止まるし、直線も悪くない。エンジンはキャブくらい。あとはタイヤで上積みがあれば。Sはタイミングを修正したい。

＜7＞長田稚也 Sはめちゃくちゃ切れた。エンジンも直線の感じが良くてコーナーも乗りやすい。足周りも大丈夫。タイヤは前後これで行く。

＜8＞金子大輔 リングを換えて少しパワーは出たけど、重くて回転域が低い。Sで展開が良かっただけ。シリンダーを換えてみます。