ÊÆÉÒÏÓµ¼Ô¤¬¡ÖÂçÊª¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¡¡Â¼¾å¡õ²¬ËÜ¤è¤ê¤âÇ®ÊÛ¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×
¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥í¥·µ¼Ô¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÊä¶¯ÂÐ¾Ý¤ËÂ³¡¹ÆüËÜ¿Í¤òµó¤²¤ë
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¤â¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìî¼ê¤ÇÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤È²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2¿Í¤¬¤É¤³¤ÎµåÃÄ¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤«ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆÀìÌç¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥í¥·µ¼Ô¤Ï¡Ö2¿Í¤ÎÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈÂè3¤ÎÌ¾Á°¤Þ¤ÇÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¸ø¼°X¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥â¥í¥·µ¼Ô¤Ïº£µ¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÊä¶¯ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹ñºÝ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ÎÅß¡¢ÆüËÜ¤«¤é2¿Í¤ÎÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥«¥º¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤È¥à¥Í¥¿¥«¡¦¥à¥é¥«¥ß¤À¡£2¿Í¤È¤â¥³¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¡×¤È½ÅÍ×¤ÊÊä¶¯ÂÐ¾Ý¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¡¢¥ª¥«¥â¥È¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤À¡£2¿Í¤È¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊÂ¼¾å¤¬¡Ë2023Ç¯WBC½à·è¾¡¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥è¥Ê¥é¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¡×¤È¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÎÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÄÌ»»320È¯¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¢¥Ó¥Ë¡¼¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥äÆâÌî¼ê¡£¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥½¨¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤À¡£¥à¥é¥«¥ß¤ÎÊý¤¬¼ã¤¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¹â³Û¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾Áª¼ê¤È¤â¡¢Èó¾ï¤ËÍÍø¤ÊÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤À¤í¤¦¡×¤È¾ò·ï¤Î¹âÆ¤âÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤ÀºÇ¸å¤Ë¡Ö¹ñºÝ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡£¥¿¥Ä¥ä¡¦¥¤¥Þ¥¤¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£Èà¤ÏÂçÊªÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡¡¥¿¥Ä¥ä¡¦¥¤¥Þ¥¤¤À¡ª¡¡¥¿¥Ä¥ä¡¦¥¤¥Þ¥¤¡ª¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£10Æü¤Ë¤ÏÀ¾Éð¤¬¡¢º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿Âç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤òÇ§¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤É¤ÎµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
