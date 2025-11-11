Number_i、オールホワイト衣装で雪のような透明感 “化粧水・乳液・クリームに例えるなら？”にも回答「紫耀は化粧水」
【モデルプレス＝2025/11/11】Number_i（平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太）が出演するコーセーのグローバルスキンケアブランド『雪肌精』の新CM「i Bright.−雪よりも透きとおれ。−」篇が、11月13日より放映スタート。清らかで凛とした佇まいと、みずみずしく澄みきった透明感を披露している。
新CMに出演するのは、『雪肌精』グローバルブランドミューズのアーティストグループ・Number_i。2024年11月には、「i Bright.」シリーズの第1弾として、Number_iプロデュースの『iLY』をタイアップ楽曲に起用した「前を向く、この肌に。」篇を公開。続いて、2025年6月には第2弾となる神宮寺プロデュースの『ロミジュリ』を起用した「夏の肌に、つめたい愛を。」篇を公開し、好評を呼んだ。そしてこの冬、“新次元のBright”を描き出す「i Bright.」の第3弾として、「雪よりも透きとおれ。」をテーマに、2025年5月にリリースされた楽曲『i』（Mini Album『No.O -ring-』収録曲）を起用した新CMが公開される。
今回の新CMは、神宮寺が「雪肌精といえば、名前にも入っている通り、“雪”がテーマなので、僕らにとっては、もうほんとに待ってました！っていう感じです」と意気込みを話すように、まさに『雪肌精』のブランドイメージをNumber_iの3人が体現。全身オールホワイトの衣装を纏ったNumber_iが、しんしんと雪が降りしきるまっさらな白銀世界に舞い降り、雪原に頬を寄せて清らかな雪に魅せられ浄化されていくさまや、3人の肌に触れた瞬間に溶けて消えゆく雪の儚さなど、息をのむような美しい映像が満載で、CM楽曲『i』の歌詞である“a little bit happy”を感じられるような、冬のホリデーシーズンにぴったりな世界観となっている。
そして、平野が「本当にすごく幻想的な雪の世界で、僕たち3人が『雪肌精』の化粧水、乳液、クリームの3つとリンクして、雪の化身のような素敵な存在になれました」と語り、岸が「雪よりも透きとおれ。というテーマなので、僕たちも透き通って消えて見えなくなってしまうぐらいの透明感を目指してみました」と話したように、Number_iの3人それぞれの雪のように儚く切ない魅力的な表情や、みずみずしく澄みきった透明感も見どころとなる。（modelpress編集部）
【Q】今回の冬シーズンの『雪肌精』CM。「i Bright.」の第3弾となりますが、見どころは？
神宮寺：今回、『雪肌精』といえば、名前にも入っている通り、「雪」がテーマなので、もうほんと待ってました！っていう感じです、僕らにとっては。
平野：待ってましたね。
岸：いや、ほんとに待ってましたね。綺麗だった。
神宮寺：まっしろに澄んだ世界で、雪の透きとおった透明感だったり、きらめく輝きを存分に感じていただけるCMになったんじゃないかなと。
平野：本当にすごく幻想的で、雪の世界に僕たち3人が『雪肌精』の化粧水・乳液・クリームの3つとリンクして、雪の化身のような存在になっていて、とても素敵なので、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。
【Q】『雪肌精』のグローバルブランドミューズに就任して1年ですが、どんな1年でしたか？
平野：雪肌精のミューズに就任してから、今回のCMで3回目。この1年、Number_iとして、色んなことに挑戦させていただきましたが、ここで改めて「i Bright.」というメッセージは、僕たちの意思もすごく伝えられる、本当に素晴らしい素敵なメッセージだなと思いますし、これからまた未来に向かって、もっともっと『雪肌精』とともに輝ける1年になったら嬉しいなと思います。
神宮寺：まさにその通り。僕は1年前のイベントで、『雪肌精』のミューズになってどんな肌を目指したいか、というお話で、「雪肌」を目指したい、と答えたんですが…。雪も降ってきたら消えるので、最後は透明になりそうなぐらいの透きとおった透明感のある肌になりたいなと。
平野：なってきてるよ。なんかプルプルしてる。
岸：綺麗ですよ。
神宮寺：ちょっと恐縮なんですが、この1年、まわりからもこうやって言っていただけることが増えてきたので、これからもっともっと透明感を極めて、もっともっとビューティオーラを出していきたいなと思います。
平野：頑張ります（笑）。
岸：3人でミューズをやらせていただいて、この1年間楽しかったなっていう記憶が鮮明に蘇ってきますね。あと、チャッチャチャッチャ系の僕でしたけど、ちゃんとスキンケアする2人を見習って、どの角度から見られても撮られても、モチモチプルプル肌だねって言われるように、この『雪肌精』で、保湿をしっかり心がけるようになりました。
神宮寺：素晴らしい！
平野：進化してるね。楽しくなってくるよね、日に日に変わっていく自分に。
岸：うん。してないと気持ち悪い、みたいな感じで習慣化されて、意識がかなり変わりましたね。
【Q】『雪肌精』の3商品（化粧水・乳液・クリーム）ですが、Number_iの3人にそれぞれ例えるなら？
平野：うーん、ジンは、「乳液」っぽいかな。
神宮寺：乳液？
平野：俺と岸くんの意見とかもまとめてくれたりするじゃない。繋いでくれたりとかさ、「化粧水」と「クリーム」の間を。そういうの上手じゃん。
岸：俺もまさに「乳液」だと思ったね。自分がちょっとヘマした時とか拾ってくれるし、常に見てくれてる感覚。だから、守ってくれるっていう意味で、「乳液」かなって。
神宮寺：なるほどね。俺、紫耀は「化粧水」かなと。
岸：あ、思ったね。
平野：俺、「化粧水」、いっていいんですか？
神宮寺：うん。最初にこう、お風呂から上がった後、何もつけてない状態に、「化粧水」とかつけるじゃないですか。そこの突破力というか、肌に染み込んでいく感じというか。紫耀はどんどん突破していく感じ。
岸：まさに。しれっと、してるんだけど、これ、「化粧水」って例えたら、サラッとしてる…
平野：ごめんなさい（笑）。しれっとしてる（笑）？
岸：いや、サラッと。サラッと！ サラッと塗れるし、サラッとしてんだけど、気づいたら、あれ？うるおいある、みたいな。紫耀って、ご飯行った後、お会計ジャンケンしようか、ってなるじゃないですか。そしたら、もうサラッと、お会計してあったりするんですよ。
神宮寺：サラッと「化粧水」のように（笑）。
岸：「化粧水」のように。
神宮寺：なんだそれ（笑）
平野：ベタついてない（笑）？サラッとしてる（笑）？
岸：ベタついてない。やることやってる。サラッとしてるようで、実はやることやってるんですよ。
神宮寺：それは目指したいね、みんなね。
平野：え、じゃあ、俺からのお願いなんだけど、毎回お風呂あがりに、まず「化粧水」を塗る時は、俺のことを思い出してほしい。
神宮寺：うわ、すごい（笑） サラッとしてない（笑）。
岸：ちょっと重いね〜（笑）。
平野：そういうお会計の時はサラッとしてるけど、しっかりこうね、浸透してくっていう意味で。毎回思い出してください、僕のこと。
岸：しっかり、それぞれ3人を思い出してほしいですね（笑）。
平野：でも、それで言うと、消去法じゃないんだけど、本当に岸くんは「クリーム」って感じがする。
岸：あ、本当に？うれしい。
平野：最近、僕たちがよく見てる性格診断みたいなのがあって、そこで、守ってくれる人、みたいな位置なんだよね。だから、本当に最後、僕たちを包んでくれるような。
神宮寺：フタをする、というかね。包容力ね。
平野：そうそうそう。ちゃんとこの2つをまとめあげてくれる。すごい、俺らに見えてきたな、これ（笑）。
神宮寺：ね、すごい質問〜（笑）いい質問だ！
平野：Number_iだ（笑）！この「化粧水」も「乳液」も「クリーム」も、それぞれやっぱりすごいチカラがあるけど、この3つが揃うと、もうすごいパワーになるじゃないですか。僕たちもこうなりたいなっていう。
岸：たしかにね。3つで一つ、みたいな。
平野：ちゃんと1つずつ、ちゃんと自分の得意なものを持っていて、で、3人集まった時の強さ、みたいな。それがまさにこの3セット。こうなれるように頑張ろうね。
岸：うん。頑張りたい。
【Not Sponsored 記事】
