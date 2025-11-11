NY株式10日（NY時間13:21）（日本時間03:21）
ダウ平均　　　47288.54（+301.44　+0.64%）
ナスダック　　　23497.54（+493.00　+2.14%）
CME日経平均先物　51165（大証終比：+115　+0.23%）

欧州株式10日終値
英FT100　 9787.15（+104.58　+1.08%）
独DAX　 23959.99（+390.03　+1.65%）
仏CAC40　 8055.51（+105.33　+1.32%）

米国債利回り
2年債　 　3.587（+0.025）
10年債　 　4.108（+0.012）
30年債　 　4.702（+0.003）
期待インフレ率　 　2.295（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.668（+0.002）
英　国　　4.461（-0.005）
カナダ　　3.172（-0.004）
豪　州　　4.397（+0.045）
日　本　　1.701（+0.027）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.03（+0.28　+0.47%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4122.10（+112.30　+2.80%）

ビットコイン（ドル）
105886.06（+1373.89　+1.31%）
（円建・参考値）
1630万6453円（+211579　+1.31%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ