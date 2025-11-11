スイスは米国向けの輸出に課される関税を１５％とすることで合意に近づいている。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。これまでの関税率は３９％という懲罰的な水準に上っていただけに、１５％で妥結すればスイスの産業界にとって大きな救いとなる。合意は向こう２週間以内にまとまる可能性があるという。



スイスは前回の交渉の結果、先進国の中で最も高い関税を米国に課された。それ以来、スイスは条件改善に努めてきたが、同国の富裕層や企業幹部がトランプ大統領とホワイトハウスで先週会談し、取り組みに弾みが付いた。



この会談は極めてうまく運び、トランプ大統領はその後、グリアＵＳＴＲ代表に直接交渉を進めるよう指示。グリア代表はスイス側との協議を７日に行っていた。



この報道を受けてスイスフランはやや上昇。



USD/CHF 0.8048 CHF/JPY 191.36



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

