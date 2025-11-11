平野紫耀（28）神宮寺勇太（28）岸優太（28）の3人組グループ、Number_iが、13日から放送の化粧品メーカー「コーセー」のグローバルスキンケアブランド「雪肌精」の新CMに出演することが10日、分かった。

同グループは24年11月、「i Bright.」シリーズの第1弾として「iLY」をタイアップ楽曲に起用し「前を向く、この肌に。」編を公開。25年6月には、第2弾として、神宮寺プロデュース「ロミジュリ」を起用した「夏の肌に、つめたい愛を。」編を公開した。

第3弾は「雪よりも透きとおれ。」をテーマに、25年5月にリリースしたミニアルバム「No.O−ring−」に収録された「i」を採用している。

神宮寺は「雪肌精といえば、名前にも入っている通り“雪”がテーマなので、僕らにとっては、もうほんとに『待ってました！』っていう感じです」と意気込んだ。

平野は「本当にすごく幻想的な雪の世界で、僕たち3人が『雪肌精』の化粧水、乳液、クリームの3つとリンクして、雪の化身のようなすてきな存在になれました」とコメント。

岸は「“雪よりも透きとおれ。”というテーマなので、僕たちも透き通って、消えて見えなくなってしまうぐらいの透明感を目指してみました」と語った。

3人それぞれの雪のようにはかなく切ない魅力的な表情、みずみずしく澄みきった透明感に注目だ。