スタバ、バリスタがいれる“ふわふわカプチーノ仕立てのスープ”新登場
スターバックスコーヒーは11月14日から、バリスタがいれる、ふわふわカプチーノ仕立てのスープ「トリュフ スープチーノ」の販売を開始する。サイズはショートのみで、価格は持ち帰り491円、店内500円（ともに税込み）。
「スープチーノ」は、スターバックスのバリスタが一杯ずつ丁寧にいれる新しい一杯。カプチーノのようにバリスタが一杯ずつ丁寧にスチームしたきめ細やかなフォームミルクでいれるスープは、ちょっと驚くなめらかさとふわふわとした軽やかな口当たりを楽しめる、スターバックスならではの特別感のあるスープだ。
ちょっとお腹がすいたな〜というときや、ほっと一息つきたいとき、そして朝のひとときにフードと一緒に楽しむなど、スターバックスでの新たな楽しみを提案する。
今回登場する「トリュフ スープチーノ」は、香り高い黒トリュフ、マッシュルームやポルチーニ茸のきのこの香りを使用し、焦がしベーコンや野菜のブイヨンの風味を加え、奥行きと深みがある味わいに仕立てた。ふわふわのフォームミルクのやさしい口当たりと、きのこの芳醇な香り、野菜やベーコンの風味がとけあったコク深いスープが、心とからだをじんわり満たしてくれる。
緻密に計算されたコク深い味わいだからこそ、ショートサイズでも満足感ある一杯に。また、スターバックスならではのミルクのカスタマイズが可能。ソイミルクでは優しい甘みが広がり、オーツミルクやアーモンドミルクでは香ばしい余韻が引き立つ。自分好みの味わいを探せる、カプチーノを楽しむような、スターバックスの新しい“スープ体験”だ。
「スープチーノ」は、スターバックスのバリスタが一杯ずつ丁寧にいれる新しい一杯。カプチーノのようにバリスタが一杯ずつ丁寧にスチームしたきめ細やかなフォームミルクでいれるスープは、ちょっと驚くなめらかさとふわふわとした軽やかな口当たりを楽しめる、スターバックスならではの特別感のあるスープだ。
今回登場する「トリュフ スープチーノ」は、香り高い黒トリュフ、マッシュルームやポルチーニ茸のきのこの香りを使用し、焦がしベーコンや野菜のブイヨンの風味を加え、奥行きと深みがある味わいに仕立てた。ふわふわのフォームミルクのやさしい口当たりと、きのこの芳醇な香り、野菜やベーコンの風味がとけあったコク深いスープが、心とからだをじんわり満たしてくれる。
緻密に計算されたコク深い味わいだからこそ、ショートサイズでも満足感ある一杯に。また、スターバックスならではのミルクのカスタマイズが可能。ソイミルクでは優しい甘みが広がり、オーツミルクやアーモンドミルクでは香ばしい余韻が引き立つ。自分好みの味わいを探せる、カプチーノを楽しむような、スターバックスの新しい“スープ体験”だ。