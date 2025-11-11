１７日付「オリコン週間アルバムランキング」が１１日、発表され、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの最新アルバム「音故知新」の初週売上が１０３・１万枚となり、４作連続で初週ミリオンを達成した。

これまでリリースしたアルバム「ｉ ＤＯ ＭＥ」「ＲＡＹＳ」「ＴＨＥ ＢＥＳＴ ２０２０―２０２５」に続く４作連続での初週ミリオン達成。男性アーティストによるアルバムの４作連続初週ミリオンは、Ｂ’ｚ、ＧＬＡＹに続き史上３組目。ＧＬＡＹの「ＤＲＩＶＥ〜ＧＬＡＹ ｃｏｍｐｌｅｔｅ ＢＥＳＴ」（２０００年１２月）以来、２４年１１か月ぶりの快挙となり、令和としては初の記録となった。

グループは、初アルバム「Ｓｎｏｗ Ｍａｎｉａ Ｓ１」から「音故知新」まで６作連続でミリオンを達成。１９７０年１月からスタートした「オリコン週間アルバムランキング」において、「ファーストアルバムから６作連続累積ミリオン」は史上初めてとなる。

５日発売のグループ５枚目のアルバム「音故知新」は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしＳｎｏｗ Ｍａｎが歌ったら…」というテーマのもと、多種多様なジャンルの音楽を“Ｓｎｏｗ Ｍａｎ流”に表現した楽曲が収録されている。