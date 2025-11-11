Snow Man、4作連続で“初週”ミリオン達成 アルバム『音故知新』で“史上初”記録も【オリコンランキング】
9人組グループ・Snow Manの最新アルバム『音故知新』が、11日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で6作連続・通算6作目の1位を獲得した。
【動画】クールな雰囲気…『音故知新』コンセプトビデオ
初週売上は103.1万枚。『i DO ME』、『RAYS』、『THE BEST 2020 - 2025』に続く4作連続での初週ミリオンを達成した。なお男性アーティストによるアルバム作品の4作連続初週ミリオン達成は、B’z、GLAYに続く史上3組目。2000年12月11日付でのGLAY『DRIVE〜GLAY complete BEST』以来、24年11ヶ月ぶりで令和初【※1】の記録となった。
また、1stアルバム『Snow Mania S1』から『音故知新』まで6作連続でミリオンを達成。1970年1月5日付からスタートした「オリコン週間アルバムランキング」において、「1stアルバムから6作連続累積ミリオン」【※2】は史上初となる。
【※1】令和は「2019年5月13日付」よりスタート。
【※2】Snow Manの1stアルバムから連続ミリオンを達成している6作品（ミリオン達成付日）
『Snow Mania S1』（2022/10/3付）、『Snow Labo. S2』（2023/1/9付）、『i DO ME』（2023/5/29付）、『RAYS』（2024/11/11付）、『THE BEST 2020 - 2025』（2025/2/3付）、『音故知新』（2025/11/17付）
本作は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した作品。華やかさと明るさを感じる王道JｰPOPとなっているリード曲「TRUE LOVE」や、7月にリリースされた初のデジタルシングル「カリスマックス」などが収録されている。
11月15日の札幌・大和ハウスプレミストドーム公演より5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を開催予定。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間:2025年11月3日〜11月9日）＞
