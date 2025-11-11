CNBLUE、13年9ヶ月ぶりシングル1位 シングル「心盗夜」、自身通算2作目【オリコンランキング】
韓国のロックバンド・CNBLUEの最新シングル「心盗夜」が、11日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」において、初週1.4万枚を売り上げ1位に初登場。2012年2月13日付での「Where you are」以来、13年9ヶ月ぶり、自身通算2作目のシングル1位を獲得した。
【動画】CNBLUE「心盗夜」MV
CNBLUEは、ボーカル、ギター、キーボードをこなすバンドのフロントマン、ジョン・ヨンファ、ドラムのカン・ミンヒョク、ベースのイ・ジョンシンで構成されたロックバンド。2009年から活動しており、「オリコン週間ランキング」では自身初のオリコン1位となったシングル「Where you are」（2012年2月13日付）のほか、アルバム2作【※】で1位を獲得している。
本作は、“心を盗む夜”の造語として作詞作曲を担当したヨンファが思案し、前作「人生賛歌」同様に日本語の曲名をつけた表題曲を含む、新曲3曲を収録した日本オリジナルシングルとなる。
【※】CNBLUEの「オリコン週間アルバムランキング」1位獲得作品 ※達成順
「CODE NAME BLUE」（2012年9月10日付）、「colors」（2015年10月12日付）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間:2025年11月3日〜11月9日）＞
