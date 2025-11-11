山下達郎、2年ぶりシングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」が4位 17年8ヶ月ぶりの“記録”達成【オリコンランキング】
シンガー・ソングライター山下達郎の約2年ぶりとなるシングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」が、11日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」において初週売上1.0万枚を記録し、4位にランクインした。
【動画】山下達郎「MOVE ON」ショート・ミュージック・ビデオ
山下が「オリコン週間シングルランキング」で4位以上にランクインした作品は、2008年3月に発売の「ずっと一緒さ」（2008年3月31日付で3位）以来で、17年8ヶ月ぶりとなった。
同作にはタイアップ付きの新曲3曲が収録されている。1曲目の「オノマトペISLAND」は、Netflixで独占配信中の『ポケモンコンシェルジュ』新エピソード主題歌。晴れやかなメロディとボーカルが魅力の、耳にも心にも優しく寄り添うハートウォーミングなナンバーとなっている。
2曲目「MOVE ON」は、ダイハツ『MOVE』テレビCMソングとして書き下ろした新曲。山下らしい軽快かつ爽快なポップチューンで、移動する楽しさや風を切る感覚を感じさせる仕上がりとなっている。
3曲目に収録された「Sante(e＝アキュートアクセント付き)」は、昨年12月に公開された映画『グランメゾン・パリ』のチアリングソングとして提供した楽曲。グルーヴ感に満ちたダンサブルな楽曲で、Sante＝乾杯をテーマにした最新型の“タツローナンバー”に仕上がっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間:2025年11月3日〜11月9日）＞
