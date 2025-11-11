見てるだけで癒される！【3COINS】大人にもハマる♡「うさぎキーホルダー」

見ているだけで思わず笑顔になれる【3COINS（スリーコインズ）】の「うさぎキーホルダー」。お花を持ったうさぎや、レースのドレスを着たうさぎなど、バッグにつけるだけで毎日ちょっと優しい気持ちになれそうなラインナップが揃っています。くすみカラーやベージュトーンだから、大人も身につけやすいはず。ぜひチェックしてみて。

バッグに癒やしを添えるふわふわうさぎ

【3COINS】「フラワーぬいぐるみキーホルダー」\550（税込）

ふわふわのベージュに、ラベンダーのニットバッグが映えるうさぎのチャーム。小さな花束を抱える姿がなんとも愛らしく、バッグや鍵につけるだけでほっこり優しい気分になれそうです。淡いトーンでまとめられているから、甘すぎず大人女性にもなじみやすいはず。さりげなく揺れるたび、みんなの視線を引き寄せてくれそう。

レースドレスでほんのりおめかししたうさぎキーホルダー

【3COINS】「レースウサギキーホルダー」\550（税込）

くすみピンクのたれ耳うさぎキーホルダー。繊細なレースドレスとビーズネックレスをつけた、細部までこだわったディテールが魅力です。バッグやポーチにつければ、ほんのりフェミニンな雰囲気に引き寄せてくれそう。落ち着いたくすみカラーだから、ミドル世代のバッグとも自然にマッチするはず。

天使の羽で幸せを運んでくれそう

【3COINS】「エンジェルラビットキーホルダー」\550（税込）

真っ白なボディに天使の羽をまとった、ロマンティックなうさぎのチャーム。にっこり微笑んだ顔を見るだけで癒やされそうです。ピンクのビーズやハート & パールモチーフ、星型のアクセサリーが揺れるたび、可憐な印象も引き寄せてくれる予感。華奢なキーホルダーと重ねてジャラっとバッグにつけても素敵かも。

パール調のネックレスをつけた上品なうさぎキーホルダー

【3COINS】「ぬいぐるみキーホルダー」\330（税込・セール価格）

淡いピンクと大きな耳が存在感たっぷりのうさぎのキーホルダー。胸元のハートビーズとパール調のネックレスが、上品で可愛らしいきらめきを添えています。お鼻がラベンダーカラーなのもキュート。シンプルなバッグやサブバッグにつければ、フェミニンなアクセントに。持つだけで気分まで華やぎそうな、大人可愛いアイテムです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase