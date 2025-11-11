ブリトニー・スピアーズ、奇妙な投稿続くインスタ削除→復帰も“意味深な言葉”
ブリトニー・スピアーズ（43歳）が、11月2日にInstagramアカウントを一時的に削除した後、同7日に再び投稿を開始した。
削除前には奇妙な投稿が続いていたが、それは元夫ケヴィン・フェダーラインとの公的な対立も背景にあるとみられている。
復帰後の投稿では、ランジェリー姿の自身の動画のスクリーンショットとともに、「今年は本当にいろいろなことがあった」「『Draw the Circle』という本は素晴らしい視点を与えてくれる」とつづり、人生の可能性と祈りのような自己管理の重要性について語った。
また、ブリトニーは「バレリーナになって、円、そして自分の境界線を持つこと。厳格だけれど、シンプルに生きることが大切」と述べ、「混乱もあるけれど、細部にこそ厄介なことがある」と意味深な言葉で締めくくった。
ファンの間では、ブリトニーが腕にあざを見せながら踊る動画や、息子ショーン・プレストン（20歳）とジェイデン・ジェームズ（19歳）に関する暗示的なキャプションを投稿していたことから、心配の声も上がっていた。
