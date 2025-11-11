来年は経済指標が通貨動向の主要ドライバーとなる見通し ユーロは恩恵＝ＮＹ為替 来年は経済指標が通貨動向の主要ドライバーとなる見通し ユーロは恩恵＝ＮＹ為替

きょうのユーロドルは１．１５ドル台で上下動する展開。ユーロドルは下げ止まってはいるものの２１日線の下での推移は続いており、９月中旬からの下げトレンドは継続している状況。一方、ユーロ円はＮＹ時間に入って伸び悩んでいるものの、一時１７８円台半ばまで上昇し、２１日線の上も維持。上向きのトレンドは続いている。



アナリストは、２０２６年は経済指標が通貨動向の主な要因になる中、それらはユーロの支援材料になるとの見方を示している。「２０２６年は経済データが為替市場の主要なドライバーとなる見通しで、ユーロは恩恵を受ける可能性がある」という。大半の中銀が利下げサイクルを終了、もしくは終盤にあり、貿易環境にも不確実性が減少しているため、今後は経済指標がより重要な役割を果たすと指摘している。



ユーロは少なくとも２０２５年の上昇分を維持できる好位置にあるとも述べており、予想では、ユーロ圏の成長は来年前半に前期比年率１．０－１．５％、後半には１．７－１．８％を予想。ただし、フランスの政治的不透明感が依然として主要リスクだとしている。



EUR/USD 1.1544 EUR/JPY 177.79 EUR/GBP 0.8773



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

