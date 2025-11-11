ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は９９ドル高 ナスダックは伸び悩むも大幅高
NY株式10日（NY時間12:21）（日本時間02:21）
ダウ平均 47086.44（+99.34 +0.21%）
ナスダック 23378.69（+374.15 +1.63%）
CME日経平均先物 50990（大証終比：-60 -0.12%）
欧州株式10日終値
英FT100 9787.15（+104.58 +1.08%）
独DAX 23959.99（+390.03 +1.65%）
仏CAC40 8055.51（+105.33 +1.32%）
米国債利回り
2年債 3.591（+0.029）
10年債 4.112（+0.016）
30年債 4.706（+0.008）
期待インフレ率 2.294（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.668（+0.002）
英 国 4.461（-0.005）
カナダ 3.175（-0.001）
豪 州 4.397（+0.045）
日 本 1.701（+0.027）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.70（-0.05 -0.08%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4105.50（+95.70 +2.39%）
ビットコイン（ドル）
105371.81（+859.64 +0.82%）
（円建・参考値）
1622万8312円（+132393 +0.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
