NY株式10日（NY時間12:21）（日本時間02:21）
ダウ平均　　　47086.44（+99.34　+0.21%）
ナスダック　　　23378.69（+374.15　+1.63%）
CME日経平均先物　50990（大証終比：-60　-0.12%）

欧州株式10日終値
英FT100　 9787.15（+104.58　+1.08%）
独DAX　 23959.99（+390.03　+1.65%）
仏CAC40　 8055.51（+105.33　+1.32%）

米国債利回り
2年債　 　3.591（+0.029）
10年債　 　4.112（+0.016）
30年債　 　4.706（+0.008）
期待インフレ率　 　2.294（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.668（+0.002）
英　国　　4.461（-0.005）
カナダ　　3.175（-0.001）
豪　州　　4.397（+0.045）
日　本　　1.701（+0.027）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.70（-0.05　-0.08%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4105.50（+95.70　+2.39%）

ビットコイン（ドル）
105371.81（+859.64　+0.82%）
（円建・参考値）
1622万8312円（+132393　+0.82%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ