11月10日放送の『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』（カンテレ・フジテレビ系）第5話では、樹（草磲剛）と真琴（中村ゆり）が過去の足跡を追った。

磯部（中村雅俊）から、息子の文哉（米田惠亮）が亡くなった経緯を聞いた樹。文哉は自殺とされたが、不審な点があり、勤務先の御厨ホームズの関与が疑われた。こはる（風吹ジュン）の生前整理に真琴も立ち会うようになる。母と過ごした思い出を振り返るうち、真琴は生き別れになった父親を話題にし、こはると口論になる。その頃、Heaven’s Messengerにゆずは（八木莉可子）の母・真理奈（雛形あきこ）がやってきて……。

第5話は、ゲスト俳優を迎えての単発エピソードがなく、代わりに主要人物をとりまく複数の軸によって構成されていた。真琴は、父親がこはるに会わなくていいのかと世話を焼くが、そのことでこはるを怒らせることになった。母が過去のものとして葬った関係を娘が蒸し返したからだが、真琴の中ではこのままでいいのかという思いが消えない。

去りゆく人に、残された人間は何ができるだろうか。今作の副題は「もう二度と、会えないあなたに」であるが、生きているうちに模索できるなら、それに越したことはない。こはるは、真琴の父に関する残された品を樹に託する。そこには、言葉にできない関係と親子ならではの思いがあった。

『終幕のロンド』は近しい関係だから言えないことや、容易に言語化できない複雑な感情を扱っている。死によって顕在化するものの中で、もっとも影響が大きいものが故人と遺族の関係なのだろう。真琴の父に関するエピソードは、駆け落ちという背景があった。母が語りたがらないという一事で、娘は余計に心配して気をもんでしまう。母のほうは、許されないことの自覚があり、娘を傷つけたくないと思っている。どうしたら嘘偽りなく伝えられるか。母と娘は知らないことの壁と言葉にする難しさに直面していた。

真琴にとって、伊豆への旅は自身のルーツをたどるものだ。真琴をためらわせたのは、母の秘密に足を踏み入れることへの戸惑いのほかに、御厨家の束縛を離れて自らの意思で踏み出すこわさもあったのではないか。その上で、アクシデントから一夜を過ごすことになった樹と真琴は、くしくも母と同じ道ならぬ恋の様相を醸していた。

数組の親子の描写が同時並行に繰り返されており、それぞれストーリーとつながりを持ちながら共鳴している。真理奈はゆずはにとって“毒親”である。娘にたかって利用する真理奈を嫌悪することは簡単だが、ここで描かれるのは親子のディスコミュニケーションであり、物語上はゆずはの自立とセルフケアが重要である。磯部と文哉は死によって断絶が生じている。今作は、死と向き合う過程を通じてコミュニケーションを回復し、魂を癒すケアの精神が流れていると感じる。

もう一つ重要なのは、倫理を超えた幸福観といえるものだ。真琴は、運命の相手と出会ったこはるが「仕事も家族も全て失ってしまった」とつぶやくが、樹は「失ってもいいと思える人と出会えたから」と答える。何をもって幸せな人生と考えるかは、結局のところその人次第だ。死という避けられない現実を前に、本当の意味で幸福だったかを自分に問うことになる。そこに正解はない。

第5話で、ゆずはが母親に思いをぶつけるシーンで、そのきっかけを作ったのは海斗（塩野瑛久）だった。演じる役自体はまっすぐで不器用な青年だが、塩野の純度の高い芝居は視聴者の胸を熱くさせるのに十分だった。

