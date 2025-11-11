日経225先物：11日2時＝170円安、5万880円
11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円安の5万880円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万911.76円に対しては31.76円安。出来高は8124枚となっている。
TOPIX先物期近は3325.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.08ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50880 -170 8124
日経225mini 50880 -170 153617
TOPIX先物 3325.5 +1 10672
JPX日経400先物 30005 -25 682
グロース指数先物 707 -2 339
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
