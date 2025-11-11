　11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円安の5万880円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万911.76円に対しては31.76円安。出来高は8124枚となっている。

　TOPIX先物期近は3325.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.08ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50880　　　　　-170　　　　8124
日経225mini 　　　　　　 50880　　　　　-170　　　153617
TOPIX先物 　　　　　　　3325.5　　　　　　+1　　　 10672
JPX日経400先物　　　　　 30005　　　　　 -25　　　　 682
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　　-2　　　　 339
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース