¡¡µð¿Í¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£¸·î¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¡¢»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨Ç¯Êð£¸£µ£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤«¤é¤ÎÁý³Û¤ÈÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤è¤¦¡£¿½ÀÁ´ü¸Â¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¡¢·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂ´£±£°Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë£²·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥àºÇÂ¿£¶£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î£¶£°ÅÐÈÄÄ¶¤¨¤ÇÉü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡££Æ£Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÁ´ÆüÄø½ªÎ»¸å¤«¤é²ÈÂ²¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¸¢Íø¹Ô»È¤ò»ëÌî¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£µåÃÄ¤«¤é¤Ï·×£´ÅÙ¤Î»ÄÎ±¸ò¾Ä¤ÇÇ®°Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢°¦Ãå¤Î¿¼¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¼«¿È½é¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Åì³¤Âç¤«¤é£±£µÇ¯¥É¥é¥Õ¥È£·°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢£´Ç¯ÌÜ¤Î£±£¹Ç¯¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿£¶£·ÅÐÈÄ¤Ç£±£·¥Û¡¼¥ë¥É¡¢£±£¶¥»¡¼¥Ö¡£·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥ê¥ê¡¼¥Õº¸ÏÓ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯Îý½¬ÎÌ¤Ï¿Í°ìÇÜ¡£¹øÄË¤òÈ¯¾É¤·¤¿£²£²Ç¯¤Ï£±·³ÅÐÈÄ¥¼¥í¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢°éÀ®·ÀÌó¤â·Ð¸³¤·¤Æº£¤¬¤¢¤ë¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µð¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡£³£±ºÐ¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¨È´¤Åê¼ê¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¡£Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¿ûÌîÃÒÇ·¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Á¡¢¼ã¼ê¤ÎÌÏÈÏ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢£±£¹¡¢£²£°Ç¯¤È¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ°ì¤Î·Ð¸³¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Ø¡££±£±Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤â¡¢µð¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¢¡ÃæÀî¡¡â«ÂÀ¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï¡¦¤³¤¦¤¿¡Ë£±£¹£¹£´Ç¯£²·î£²£´Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡££³£±ºÐ¡£»³ÍÛ¹â¡Ê¹Åç¡Ë¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£Åì³¤Âç¤Ç¤Ï¼ç¤ËÀèÈ¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£´Ç¯»þ¤Ï½Õ½©Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡££±£µÇ¯¥É¥é¥Õ¥È£·°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤Ë¥×¥í½éÅÐÈÄ¤·¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿£¶£·»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£ÄÌ»»£³£³£´ÅÐÈÄ¤Ç£±£´¾¡£±£·ÇÔ¡¢£±£²£°¥Û¡¼¥ë¥É¡¢£³£¸¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¹£´¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¶¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£