パレスチナ自治区ガザ地区をめぐり、イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦が発効してから10日で1か月を迎えました。しかし、イスラエルは断続的に攻撃を続けていて、不安定な状態が続いています。

ガザ地区をめぐっては、アメリカが提示する和平案の第1段階の合意が先月10日に発効し、停戦となりましたが、イスラエル軍はハマスによる合意違反を主張し、断続的に攻撃を行っています。ガザ地区では、この1か月で少なくとも242人が攻撃により死亡しました。

ガザ地区中部で避難生活を送るサラーマさんは、NNNの取材に対し「状況はほとんど変わっていない。医療や教育などの社会システムは依然として崩壊したままだ」と訴えています。

こうした中、合意に基づきハマスは、生存する人質や死亡した人質の遺体を複数回にわたってイスラエルに返還していて、残る遺体は4人分となりました。これに合わせて、イスラエルも拘束していたパレスチナ人315人分の遺体をガザ地区側に返還しています。

ガザ地区保健当局のアル・ブルシュ局長は10日、NNNの取材に応じ「遺体には拷問の痕跡がある」と話します。

アル・ブルシュ局長

「戦車にひかれた遺体や、手足を縛られ手錠をかけられた遺体も確認。拷問の痕跡が残っていた」

局長はこの1か月間、遺体の調査を続けていて、虐待や拷問の痕跡について「戦争犯罪だ」と強く訴えています。

ただ、パレスチナ側の訴えに対し、イスラエル政府の報道官は先月22日、「こうした主張はイスラエルを一方的に悪者にしようとするものだ」と反論しています。