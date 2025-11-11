ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅高に伸び悩む ナスダックは１．４％の大幅高
NY株式10日（NY時間11:09）（日本時間01:09）
ダウ平均 47004.33（+17.23 +0.04%）
ナスダック 23337.13（+332.59 +1.45%）
CME日経平均先物 50860（大証終比：-190 -0.37%）
欧州株式10日GMT16:09
英FT100 9783.33（+100.76 +1.04%）
独DAX 23979.91（+409.95 +1.74%）
仏CAC40 8064.34（+114.16 +1.44%）
米国債利回り
2年債 3.583（+0.021）
10年債 4.110（+0.014）
30年債 4.708（+0.010）
期待インフレ率 2.294（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.667（+0.001）
英 国 4.458（-0.008）
カナダ 3.174（-0.002）
豪 州 4.397（+0.045）
日 本 1.701（+0.027）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.58（-0.17 -0.28%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4091.30（+81.50 +2.03%）
ビットコイン（ドル）
105108.50（+596.33 +0.57%）
（円建・参考値）
1619万0913円（+91859 +0.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
