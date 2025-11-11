NY株式10日（NY時間11:09）（日本時間01:09）
ダウ平均　　　47004.33（+17.23　+0.04%）
ナスダック　　　23337.13（+332.59　+1.45%）
CME日経平均先物　50860（大証終比：-190　-0.37%）

欧州株式10日GMT16:09
英FT100　 9783.33（+100.76　+1.04%）
独DAX　 23979.91（+409.95　+1.74%）
仏CAC40　 8064.34（+114.16　+1.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.583（+0.021）
10年債　 　4.110（+0.014）
30年債　 　4.708（+0.010）
期待インフレ率　 　2.294（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.667（+0.001）
英　国　　4.458（-0.008）
カナダ　　3.174（-0.002）
豪　州　　4.397（+0.045）
日　本　　1.701（+0.027）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.58（-0.17　-0.28%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4091.30（+81.50　+2.03%）

ビットコイン（ドル）
105108.50（+596.33　+0.57%）
（円建・参考値）
1619万0913円（+91859　+0.57%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ