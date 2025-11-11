ÄÌ»»182S¤Î¥¯¥é¥»¡¢¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¡¡ÌîµåÅÒÇî´ØÍ¿¤Çµ¯ÁÊ¡¡¤ï¤¶¤ÈÃÙ¤¤¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤ë¤Ê¤É¤ÇÍø±×
¡¡¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥»Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤È¥ë¥¤¥¹¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ëµå¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤ÉÌîµåÅÒÇî¤ËÉÔÀµ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤ÆÄÌ¿®º¾µ½¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤È9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢APÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥»Èï¹ð¤Ï23Ç¯¤Ë¤ÏÉÔÀµ¤ò»Ï¤á¡¢¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹Èï¹ð¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÅÒ¤±¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â45Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6930Ëü±ß¡Ë¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾Èï¹ð¤Ï¿ôÀé¥É¥ë¤ÎÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥»Èï¹ð¤Ïµå±ã¤Ë3ÅÙÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÄÌ»»182¥»¡¼¥Ö¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤Ï¡¢4·î¤Î»î¹ç¤ËÅÒ¤±¤Î»²²Ã¼Ô¤ò¾·ÂÔ¤·¡¢ÅÐÈÄÄ¾Á°¤ËÅÅÏÃ¤Ç²ñÏÃ¡£¤½¤Î¿ôÊ¬¸å¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï97¡¦95¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158¥¥í¡Ë¤è¤êÃÙ¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤È¤ÎÅÒ¤±¤Ç¡¢1Ëü1000¥É¥ë¡ÊÌó170Ëü±ß¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¤Î»öÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£