【初音ミク 0x27 Eternal Stream】 11月11日 出荷開始 価格：38,000円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミク 0x27 Eternal Stream」の出荷を11月11日に開始する。価格は38,000円。

本商品は、「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」より、イラストレーターredjuice氏の描いた「初音ミク」を1/4サイズでスケールフィギュア化したもの。一夜限りのスペシャルステージ「MIKU FES’24（春）～Happy 16th Birthday～」のキービジュアルをイラストの雰囲気そのままに立体化している。

さらに、体の一部にオーロラコート加工を施し、シャツやスカートにクリアパーツを重ねることで独特の質感を生み出している。

なお、作品タイトルの「0x27」は16進数で39を意味する。16周年、そして“Thank you”の意味が込められている。

サイズ比較画像

※「初音ミク 0x27 Eternal Stream」以外の商品は付属しません。

【イメージ画像】

Art by redjuice (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※発売日は流通により前後する場合があります。