プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「炊飯器で2品作れる！海南風チキンライス」 「温野菜の甘酒ドレッシングがけ」 「とろろ入りかちゅーゆ(かつお湯)」 の全3品。
身近な食材で作れるエスニックなメイン料理、甘酒が入ったおもてなし向きサラダ、あっという間に作れる汁です。

【主食】炊飯器で2品作れる！海南風チキンライス
炊飯器で2品作れて子供にも食べやすいチキンライス。身近な調味料で出来るのもポイントです。

©Eレシピ


調理時間：50分+漬ける時間
カロリー：761Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

鶏もも肉  (唐揚げ用)250g
＜下味＞
  塩麹  小さじ2
  ショウガ  (すりおろし)小さじ1
  ニンニク  (すりおろし)小さじ1
お米  1.5合
水  240ml
＜調味料＞
  顆粒チキンスープの素  小さじ1.5
  しょうゆ  小さじ1弱 キャベツ  2枚
トマト  1個
スイートチリソース  適量

【下準備】

抗菌袋に鶏もも肉と＜下味＞の材料を入れてよく揉み込み、10分漬ける。お米は洗い、30分程度水に浸してザルに上げる。トマトはヘタをくり抜き、6等分に切る。

©Eレシピ


唐揚げ用の鶏もも肉を使う事で火の通りが良く、切る手間が省けます。

【作り方】

1. 炊飯器にお米と＜調味料＞の材料を入れて、お米1.5合のラインより少し少なめに水を入れる。ひと混ぜしてからキャベツ、鶏もも肉をのせ、スイッチを入れる。

©Eレシピ


2. 炊き上がったら10分蒸らし、鶏もも肉を取り出して、キャベツは食べやすい大きさに切り、器にご飯、鶏もも肉、トマトと共に盛りつけ、スイートチリソースをかける。

©Eレシピ



【副菜】温野菜の甘酒ドレッシングがけ
色鮮やかなニンジン入りの甘酒ドレッシングは野菜と相性抜群です。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：317Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

ジャガイモ  1個
レンコン  3cm
ブロッコリー  1/2~1株 ＜甘酒ドレッシング＞
  甘酒  30g
  ニンジン  (すりおろし)25g
  リンゴ酢  大さじ1
  オリーブ油  大さじ4
  塩  小さじ1/2
  粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

ジャガイモ、レンコンは皮をむいて縦半分に切り、小さめの乱切りにして水に放つ。ブロッコリーは小房に分ける。

©Eレシピ


＜甘酒ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. 耐熱容器に水気をきったジャガイモ、レンコンを入れ、ラップをして電子レンジで3〜4分加熱し、混ぜ合わせてもう一度ラップをして2〜3分加熱する。

©Eレシピ


2. たっぷりの熱湯でブロッコリーをお好みのかたさにゆでてザルに上げ、粗熱を取る。器に野菜を盛り合わせ、混ぜ合わせた＜甘酒ドレッシング＞をかける。

©Eレシピ



【スープ・汁】とろろ入りかちゅーゆ(かつお湯)
沖縄の郷土料理。だし汁を取る手間がなく、飲みたい時にすぐに作れて便利です。

©Eレシピ


調理時間：5分
カロリー：44Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

とろろ昆布  4~5g
かつお節  3g
みそ  大さじ2
ネギ  (刻み)大さじ1
熱湯  400ml

【作り方】

1. それぞれのお椀にとろろ昆布、かつお節、みそ、ネギを入れ、熱湯を注ぐ。

©Eレシピ


かつお節は、あればだし汁をとる用のもの(花かつお)を使って下さい。