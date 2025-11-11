【今日の献立】2025年11月11日(火)「炊飯器で2品作れる！海南風チキンライス」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「炊飯器で2品作れる！海南風チキンライス」 「温野菜の甘酒ドレッシングがけ」 「とろろ入りかちゅーゆ(かつお湯)」 の全3品。
身近な食材で作れるエスニックなメイン料理、甘酒が入ったおもてなし向きサラダ、あっという間に作れる汁です。
【主食】炊飯器で2品作れる！海南風チキンライス
炊飯器で2品作れて子供にも食べやすいチキンライス。身近な調味料で出来るのもポイントです。
調理時間：50分+漬ける時間
カロリー：761Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
＜下味＞
塩麹 小さじ2
ショウガ (すりおろし)小さじ1
ニンニク (すりおろし)小さじ1
お米 1.5合
水 240ml
＜調味料＞
顆粒チキンスープの素 小さじ1.5
しょうゆ 小さじ1弱 キャベツ 2枚
トマト 1個
スイートチリソース 適量
唐揚げ用の鶏もも肉を使う事で火の通りが良く、切る手間が省けます。
2. 炊き上がったら10分蒸らし、鶏もも肉を取り出して、キャベツは食べやすい大きさに切り、器にご飯、鶏もも肉、トマトと共に盛りつけ、スイートチリソースをかける。
【副菜】温野菜の甘酒ドレッシングがけ
色鮮やかなニンジン入りの甘酒ドレッシングは野菜と相性抜群です。
調理時間：10分
カロリー：317Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
レンコン 3cm
ブロッコリー 1/2~1株 ＜甘酒ドレッシング＞
甘酒 30g
ニンジン (すりおろし)25g
リンゴ酢 大さじ1
オリーブ油 大さじ4
塩 小さじ1/2
粗びき黒コショウ 少々
＜甘酒ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
2. たっぷりの熱湯でブロッコリーをお好みのかたさにゆでてザルに上げ、粗熱を取る。器に野菜を盛り合わせ、混ぜ合わせた＜甘酒ドレッシング＞をかける。
【スープ・汁】とろろ入りかちゅーゆ(かつお湯)
沖縄の郷土料理。だし汁を取る手間がなく、飲みたい時にすぐに作れて便利です。
調理時間：5分
カロリー：44Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
かつお節 3g
みそ 大さじ2
ネギ (刻み)大さじ1
熱湯 400ml
かつお節は、あればだし汁をとる用のもの(花かつお)を使って下さい。
