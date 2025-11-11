【40・50代のGU服】なに買う？→ 羽織るだけでシャレる「秋冬ジャケット」がいいかも！

秋冬のオシャレは、羽織りからアップデート！ いつものコーディネートに重ねるだけでトレンド感が上がりそうなジャケットが、【GU（ジーユー）】からも続々と登場中です。そこで今回は、気負わず着られそうなのに上品さもある、40・50代におすすめの「秋冬ジャケット」をご紹介。このオシャレさでしっかりGU価格のアイテムは要チェックです。

無骨なレザー調ジャケットが今年も人気

【GU】「フェイクレザーハリントンジャケット」\5,990（税込）

メンズ古着を思わせるようなレザー調のジャケットは、今年も注目したいアイテムのひとつ。「ほどよい光沢を持つやわらかな質感」（公式サイトより）の合成皮革を使っているので、重くなりすぎずに着こなせそう。リアルレザーのアウターはハードルが高いという人も、レザー調素材なら気軽に試せるのでは？

大人のきれいめコーデのハズしに

縦長ラインが美しいロングスカートに薄手のニットをインしたフェミニンなコーディネートに、あえて大きめのレザージャケットを肩掛け。インナーのすっきりとしたラインとジャケットの無骨さのギャップが、女性らしさを引き立てています。足元をブーツなどの重めなシューズで引き締めれば、アウターだけが浮かずにバランスが取りやすいはず。

パッチワークが表情豊かなコーデュロイジャケット

【GU】「コーデュロイジップアップシャツジャケット」\2,990（税込）

秋冬らしいあたたかみのあるコーデュロイ素材を「ランダムに切り替えたパッチワーク」（公式サイトより）に採用した個性派ジャケット。面積が大きいジャケットでものっぺりせずに、奥行きのある表情が生まれています。こんなに凝ったデザインで3千円以下とは、驚き！ デザイン性の高いジャケットを試してみたい人におすすめです。

メンズライクコーデにさりげない遊び心をプラス

ゆったりとしたスウェットパンツにオーバーサイズのデニムシャツを合わせたコーディネートに、ジャケットのメンズライクなフォルムがぴったり。丈が長すぎないので、シャツを出してもバランスよくまとまっています。全体的にかっこいい印象はありつつも、コーデュロイのパッチワークのおかげでカジュアルな遊び心が感じられるのも魅力的。小物やヘアメイクはレディな雰囲気で仕上げて、大人っぽさも忘れずに。

