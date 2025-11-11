２０２２年にすい臓がんを公表し、闘病しながらも仕事を続けてきた菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーが８日、亡くなった。５３歳。日本テレビが１０日、発表した。同日放送された「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」では、日テレ時代の先輩で、同番組のメインキャスターを務めるフリーの藤井貴彦アナ（５３）が涙をこらえ、追悼した。

番組では箱根駅伝やプロレスなどのスポーツ実況からバラエティー、そして、がん闘病について発信する菅谷さんの映像を編集し、放送。藤井アナは「ふざけることが得意じゃなくても、一生懸命頑張る真面目な後輩でした。優しくて声が良くて、気を使うやつで、ほめられることに慣れてなくて、少しほめただけじゃ信用してくれなくて、結局人の３倍、ほめさせられて、最後は本人、はにかみながら『うれしいです』って言う、可愛いところもありました。何より仕事が丁寧で、時間はかかるんですけど、正確で、心から信頼できるやつでした」。

続けて「まだこの辺りに、いそうです。今、ほめてるんですけど、信じてもらえるでしょうか。もう少し、菅谷のことを思い出して、たくさんの感謝を伝えようと…思います。どうぞ安らかに」と最後は少し声を震わせ、目を真っ赤にしながらも、涙をこらえて話した。

藤井アナは１９９４年に日テレに入社。菅谷さんは９７年入社だった。