dreame（ドリーミー）X50 Ultra ロボット掃除機

Amazonにて、Dreame（ドリーミー）のロボット掃除機が特別価格で販売されている。期間は11月17日23時59分まで。

今回、5WAY全自動ベースステーションが付属する「L20 Ultra Complete」や「L10s Ultra Gen 2」、13,000Paの吸引力を備えた「D20 Plus」などがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

L20 Ultra Complete

ゴミの自動収集、水拭きへの給水、モップの自動洗浄・熱風乾燥、洗剤の自動投入がこの1台で可能なロボット掃除機。自社開発のVormax吸引システムにより7,000Paの吸引力を実現し、カーペットの毛足の長さに合わせて清掃方法を変えることができるほか、アプリでカーペット清掃を3つの清掃オプションから選択して、清掃プランを設定することができる。

L10s ultra gen2

「MopExtend RoboSwing」機能を搭載し、狭いすき間や家具の下まで清掃できるほか、エッジ認識＆モップ伸縮機能により、壁際やテーブルの脚まわりのゴミも掃除できる。

家の間取りを学習し、デイリーモード/最強モードを自動提案。カーペット吸引ブーストや集中清掃など、ロボット掃除機の設定を自由にカスタマイズ可能。

「D20 Plus」

5L大容量ダストバッグと自動ゴミ収集システムを搭載。面倒なゴミ捨ては最長150日間不要で、掃除の手間を大幅にカットする。吸引力とモップの水量を好みに合わせてカスタマイズ可能。500mlの大容量ダストバッグと350mlの給水タンクを搭載し、32段階でモップ水量を調節でき、1台で吸引と水拭きを同時に行なえるのが特徴。