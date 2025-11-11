　11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円安の5万950円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万911.76円に対しては38.24円高。出来高は5350枚となっている。

　TOPIX先物期近は3324.5ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は7.08ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50950　　　　　-100　　　　5350
日経225mini 　　　　　　 50940　　　　　-110　　　112422
TOPIX先物 　　　　　　　3324.5　　　　　　+0　　　　8523
JPX日経400先物　　　　　 30015　　　　　 -15　　　　 428
グロース指数先物　　　　　 708　　　　　　-1　　　　 241
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース