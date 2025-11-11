日経225先物：11日0時＝100円安、5万950円
11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円安の5万950円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万911.76円に対しては38.24円高。出来高は5350枚となっている。
TOPIX先物期近は3324.5ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は7.08ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50950 -100 5350
日経225mini 50940 -110 112422
TOPIX先物 3324.5 +0 8523
JPX日経400先物 30015 -15 428
グロース指数先物 708 -1 241
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3324.5ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は7.08ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50950 -100 5350
日経225mini 50940 -110 112422
TOPIX先物 3324.5 +0 8523
JPX日経400先物 30015 -15 428
グロース指数先物 708 -1 241
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース