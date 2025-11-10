ＭＢＳ・ＴＢＳ系「情熱大陸」が９日、放送され、歌舞伎界を背負って立つ市川染五郎（２０）の密着映像が放送された。

祖父は二代目松本白鸚、父は十代目松本幸四郎。歌舞伎の名門に生まれた染五郎は、２００９年、４歳で「松本金太郎」として初舞台を踏んだ。

「５歳から６歳の頃に、化粧するのがイヤで、絶対やりたくない！って泣きわめいて、やらなかった。その後、何カ月後かに、新橋演舞場の横を車で通って、（僕が）やるはずだった役をやってる人が歩いてて…。やらない、って言った自分が悔しかったし、役を奪われたような気持ちになって。それでもう、絶対イヤだって言わずにやろうと決めました」。

Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで１２月１９日から独占配信されるドラマ「人間標本」（湊かなえ原作）の撮影現場にも密着。主演の西島秀俊は、染五郎について「美しいんですよね。彼にしかない佇まいとか、居方が。もちろんビジュアルもそうですけど」と話した。

視聴者からは「ほんと、佇まいが二十歳とは思えないほどお美しい」「２０歳の若者ではないオーラがあるね」「それにしても、美しかった…」「ともかくお顔が美し過ぎる」「白鸚さん、染五郎さんが可愛くて仕方ないのが見て取れて、なんか泣けちゃう」「染五郎さんへかける白鸚さんの優しいお声と眼差しがすてき」などの声があがっている。