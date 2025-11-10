ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、11月10日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演。「国会の決算委員会は何をしているのか」というテーマで、予算委員会に比べて報道の少ない印象のある、決算委員会について解説した。

鈴木純子（文化放送アナウンサー）「きょうは予算委員会が開かれています。でも決算委員会の報道はあまりない気がしますね」

二木啓孝「予算と決算はセットです。家庭でも収入と支出をチェックする。お父さんのお小遣いも、お母さんが『何に使ったの？ 飲み代が増えているんじゃ？ 子供の教育費に回してよ』となる。会社でいうと決算期に予算を立てて、実績を報告して株主総会で報告しないと株主が許さない。国会法でも『決算委員会の役割は、決算と予備費の支出を精査して承諾すること』『会計検査院に関する事項を対象とする』となっている」

長野智子「『アップデート』（この番組）でも会計検査院長の田中弥生さんから、どんなに決算が大切なのかということを教えていただきました」

二木「で、決算委員会というのが開かれる。でも国会で予算委員会はきょうも政府と野党がワーワーやる。でも決算委員会はもうズルズル。ビックリする」

長野「そうなんですか」

二木「たとえば先週の新聞でいうと朝日新聞が『コロナの補助金が3400億円、過大に受給されていた、会計検査院の調べでわかった』。それから『経産省が最多220億の無駄を出している、会計検査院の調べでわかった』。ぽつぽつ出ている。決算委員会で会計検査院の調査報告はある。でも報告されるだけで、野党が『そこはどうなの？』と言わない。私がウソついていると思うかもしれないけど（笑）、衆議院も参議院も、委員会の様子ってネットで過去のものが見られますから。ズルズルです」

長野「ズルズルというのは？」

二木「たとえば開会の時間が遅れる。私もかつて決算委員会の取材をしたけど、記者がほとんどいない」

長野「ええっ？」

二木「どうなっているかというと、決算委員会で会計検査院が『ここに無駄がある』と報告する。どういうことをしたか聞いたうえで、確かに無駄だ、という話になって。決算委員会で警告する警告決議、警告より少し薄い措置要求決議を採択する」

長野「はい」

二木「会計検査院が『こんな無駄あるよ』と言ったら『それはけしからん』となって警告決議を本会議に上げる。本会議で何するかというと、決算委員会でこういう警告決議が来ました、となったら、決議を採択して今後、各省庁が気をつけるようにね、と。じつは決算委員会で問題が出たことについて、次の予算とは関係ない」

長野「それもおかしな話です」