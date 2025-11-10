リーグアンで中盤起用続くDF瀬古歩夢、悔恨ミスから再起の11月へ「もう一度自分を見つめ直してやってきた」
再起の11月シリーズとなるか--。日本代表DF瀬古歩夢(ル・アーブル)は9月のアメリカ遠征で全選手最長の計135分間のプレータイムを与えられ、テスト起用での序列を高めていたが、10月は初戦のパラグアイ戦(△2-2)で失点に絡むと、続くブラジル戦(◯3-2)では6試合ぶりに出場なし。負傷者が相次ぐCBで浮沈の日々を過ごしてきた。
11月シリーズでは名誉挽回を期する。「10月は悔しい思いをした。自分のミスで失点したということをもう一度自分で振り返って、この1か月間取り組んできたので、そのあたりを今回見せられれば」。チームは今後も3バックの組み合わせを模索し続けることが見込まれるなか、「チームの中でしっかりと自分の価値を証明していきたい」と意気込んだ。
所属先のル・アーブルでは9月以降、全試合先発出場が続いているが、定位置はボランチ。前所属のスイス・グラスホッパーでも担っていたポジションが本職になりつつあり、日本代表での3バックとは役割が異なる。それでも「与えられたところで普段のプレーをして存在価値を出せれば」と瀬古。「CBとボランチでは責任感などが違ってくるけど、与えられたポジションでしっかりと良い働きができれば」と冷静に向き合う。
もっともボランチでプレーする際にも日本代表での反省点は意識しているという。
「やることは変わらないけど、チームに戻ったらチームの戦いがある。その中で守備の部分では状況判断や見分け方を意識しながらやってきた。10月の代表では一つの状況判断のミスで失点につながったので、そういうところを意識しながらやっている」(瀬古)
そうした積み重ねの結果、10月はクラブ月間最優秀選手にも選出。「前回の代表では自分自身すごく良くなかったので、もう一度自分というものを見つめ直してやってきたつもり。その結果パフォーマンスも良く、コンディションが良い状態で挑めると思う」。自信を持って代表に帰ってきた。
次は所属クラブでの良い流れを代表に還元する番だ。「良い内容というより勝ちにこだわるところ。プレーの内容が悪くても結果的に勝てば良いので、内容よりは結果にこだわってやりたい」。来年3月の次回活動につなげるためにも、年内最終戦を勝って締めくくる構えだ。
(取材・文 竹内達也)
