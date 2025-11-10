新天地での連続2発で「いい感覚を持ってこられた」、W杯行きを見据える町野修斗「与えられたチャンスでゴールを」
ドイツで結果を残し、日本代表の活動に入った。帰国直後でリカバリーメニューをこなしたFW町野修斗(ボルシアMG)は「やっぱり数字を残したい」と意欲を燃やした。
今夏からボルシアMGに移籍し、新天地に身を移した。10月28日のDFBポカール2回戦・カールスルーエ(2部)戦で待望の移籍後初ゴール。さらに今月1日のブンデスリーガ第9節ザンクト・パウリ戦でもゴールを挙げ、公式戦2試合連続ゴールと勢いに乗った。
「わりと自信も持ててきた。攻撃もやっとシュートを打てるようになって、シュートを打てば仕留められという感覚はずっと持ちながら、それは練習のなかで掴んだものなので、いっぱいシュートを打ちたい」
勝利は勝利でも、自らのゴールで掴んだ勝利は一味違う。得点数こそ「足りない」と渇望しつつ、「点を取って勝っているというのはかなり大きい。自分が点を取れずに勝ってもうれしくはない」と本音。「気持ちの乗りようも変わってくるので、いま非常にいい感じで来られている」と好調ぶりをのぞかせた。
自クラブでの自信を手に、代表活動に臨む。今年3月から再び代表招集が続くと、途中出場という形が多いものの、それでもピッチに立ち続ける。6月の北中米ワールドカップアジア最終予選・インドネシア戦では3年ぶりにゴール。「やっぱり数字を残したい」と欲を隠さず「今いい感覚を持ってこっちに来られた。まずは与えられたチャンスで積極的にゴールを目指したい」と力を込める。
今回の活動では、20歳の“ロス五輪世代”FW後藤啓介が初招集。町野も「20歳は若いし勢いもある。切磋琢磨したい」と競争を歓迎する。W杯メンバー決定まで活動は少ないなかで「W杯をイメージした戦いがここから続く。そこでいいイメージを残せるように。一試合一試合、一日一日、こういう活動を重要視したい」と決意を新たにしていた。
(取材・文 石川祐介)
今夏からボルシアMGに移籍し、新天地に身を移した。10月28日のDFBポカール2回戦・カールスルーエ(2部)戦で待望の移籍後初ゴール。さらに今月1日のブンデスリーガ第9節ザンクト・パウリ戦でもゴールを挙げ、公式戦2試合連続ゴールと勢いに乗った。
勝利は勝利でも、自らのゴールで掴んだ勝利は一味違う。得点数こそ「足りない」と渇望しつつ、「点を取って勝っているというのはかなり大きい。自分が点を取れずに勝ってもうれしくはない」と本音。「気持ちの乗りようも変わってくるので、いま非常にいい感じで来られている」と好調ぶりをのぞかせた。
自クラブでの自信を手に、代表活動に臨む。今年3月から再び代表招集が続くと、途中出場という形が多いものの、それでもピッチに立ち続ける。6月の北中米ワールドカップアジア最終予選・インドネシア戦では3年ぶりにゴール。「やっぱり数字を残したい」と欲を隠さず「今いい感覚を持ってこっちに来られた。まずは与えられたチャンスで積極的にゴールを目指したい」と力を込める。
今回の活動では、20歳の“ロス五輪世代”FW後藤啓介が初招集。町野も「20歳は若いし勢いもある。切磋琢磨したい」と競争を歓迎する。W杯メンバー決定まで活動は少ないなかで「W杯をイメージした戦いがここから続く。そこでいいイメージを残せるように。一試合一試合、一日一日、こういう活動を重要視したい」と決意を新たにしていた。
(取材・文 石川祐介)