アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の浅井裕華（２２）が１０日、名古屋市内のＮＡＧＯＹＡ ＲｅＮＹ ｌｉｍｉｔｅｄで初のソロライブ「ＡＳＡＩ ＹＵＫＡ １ｓｔ Ｓｏｌｏ Ｌｉｖｅ〜たんじょうび、きみとゆうかだけ！〜」を開催。「好きになっちゃった」「重力シンパシー」など２１曲を披露した。

浅井は熊崎晴香（２８）、佐藤佳穂（２８）らと並ぶＳＫＥ４８トップクラスの人気メンバー。この日は浅井の２２歳の誕生日ということもあって、平日の月曜日にも関わらずチケットは早々とソールドアウトとなり、グッズも完売。客席は浅井の応援カラーであるピンクのサイリウム一色となった。

さらに会場の盛り上がりに拍車を掛けたのが、ＳＫＥ４８の後輩・河村優愛（１９）によるアンコール発動だった。浅井の大ファンでもある河村は客席後方で観覧していたが、先輩の熱いパフォーマンスに大興奮となり、コンサート本編が終わった後に「せーの！ アンコール！」とファンを先導。メンバーによるアンコール発動で会場のボルテージはＭＡＸとなった。

「本当に最高の誕生日をみなさんと一緒に迎えることができて、幸せでした。これからも皆さんの最高の推しメンでいられるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします！」。ライブの最後に浅井がファンに感謝の言葉を伝えると、会場は大歓声と拍手に包まれた。