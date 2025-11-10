“長め丈”が正解かも！【しまむら】40・50代が着映える！「カーキアウター」

秋冬のアウター、どれにしようか迷う……。そんな人におすすめしたいのが、インナーとのバランスが取りやすく、羽織るだけで着映えも叶いそうな“長め丈”。【しまむら】の大人ブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】からは、プチプラなのにおしゃれ感たっぷりな長め丈アウターが多数登場。そのなかから今回は、大人のコーディネートを引き締めるのにぴったりな「カーキアウター」をピックアップして紹介します。

がばっと羽織るだけでこなれそうなミリタリーコート

【しまむら】「ジャケット」\3,289（税込）

メンズの古着を思わせるようなムードのミリタリーコートは、ゆったりとしたサイズ感と長め丈、落ち着いたカーキ色のバランスが絶妙。厚手のニットトップスやボリュームボトムスに合わせても、着ぶくれしにくくすっきりこなれ見えさせてくれそうです。フード・ウエスト・裾に仕込まれたドロストを絞ることでシルエットを変えられるのもポイントのひとつ。

ほっこり秋冬コーデをハンサムに仕上げる

チェック柄のコクーンパンツとベージュカーディガンの、クラシックでほっこりとしたスタイリングにも、カーキのミリタリーコートをがばっと羽織るだけでほんのり辛口なスタイリングに。インナーがゆったりしているので、コートのウエストと裾を軽く絞ることでメリハリをプラス。ウエスト位置を高く見せつつ、すっきりハンサムな縦長シルエットに仕上げています。

ロング丈がポイントのキルティングベスト

【しまむら】「キルティングベスト」\2,970（税込）

ちょっとした防寒やレイヤードコーデに重宝しそうなキルティングベストは、ボトムスとのバランスが難しいこともありますが、長め丈ならその悩みも解消しそう。パンツやスカート、ワンピースなど、さまざまなアイテムをすっきりこなれたシルエットに見せてくれるはず。カーキ色はモノトーンやブラウンなどとの相性の良さも期待できるので、冬になったらロングコートのライナーとして仕込むのもよさそうです。

きれいめコーデの上品なハズしにもおすすめ

すっきりとした長め丈のおかげで、カジュアルなイメージのあるカーキ色のキルティングでも上品な雰囲気での着こなしができそう。カーディガン × ロングスカートの大人っぽいモノトーンコーデにも、ほどよい抜け感を演出してくれています。肩まわりはコンパクトで、ゆるやかに広がるシルエットのおかげでスタイルアップも叶いそう。

