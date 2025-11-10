英ミステリードラマ『警部ジョージ・ジェントリー』全話無料配信

アラン・ハンターの人気小説原作の骨太なミステリードラマ『警部ジョージ・ジェントリー』がPrime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeにて、期間限定で全話無料公開中！

『警部ジョージ・ジェントリー』概要＆あらすじ

1960年代のイギリスを舞台に、ジェントリー警部が相棒バッカスとともに、様々な事件、そして腐敗した警察組織に不屈の精神で立ち向かう人気ドラマ『警部ジョージ・ジェントリー』全25話が期間限定で全話無料公開中！

本作は英国BBCで2007年にスタートし、10年間人気を博した正統派ミステリードラマ。

『警部ジョージ・ジェントリー』第1話「妻を殺された男」（2007年／イギリス／90分）

監督：ユーロス・リン

キャスト：マーティン・ショウ／リー・イングルビー／マリア・テッセ／ショーン・マッギンレイ

★シネフィルWOWOWプラスで全25話見放題配信中

■第1話あらすじ

1964年ロンドン。警視庁に勤務していたジョージ・ジェントリーは内部の腐敗を暴こうとし、最愛の妻を亡くす。一度は退職を決意したジェントリーだったが、妻の殺害に関与したと思われるギャングのボスが、イギリス北部の町で、若いバイカーの葬儀に出席したと聞き、妻の敵を討つべく「最後の事件」の捜査を申し出る。彼は自らの正義感を曲げることなく、警視庁での勤務を夢見る若きバッカス巡査を相棒に捜査に乗り出す。

