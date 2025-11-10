Mila Owenの名品パンツ♡「MILA PANTS」特設ページ公開

Mila Owenの人気パンツコレクション「MILA PANTS starring Hiroe Igeta」が、2025年11月11日(火)正午よりオフィシャルオンラインストア、マッシュストア、USAGI ONLINEで公開♡長年愛される名品パンツや旬の人気アイテムを、俳優・モデルの井桁弘恵さんが着こなし、美脚ラインとイージーな履き心地を体現。シーンを問わず活躍する旬のベーシックアイテムが揃う♪

裾段差デニム＆シガレットで脚長美人



裾段差テーパードデニムパンツ

「裾段差テーパードデニムパンツ」（\9,460税込）はセンタープレスとゆるやかなテーパードラインで上品な美脚シルエットを実現。

フロントと後ろで前後差のある裾がどんなシューズとも好相性です♡短丈トップスやタックインでコーデも自由自在。

パッチポケットデザインシガレットデニムパンツ

「パッチポケットデザインシガレットデニムパンツ」（\9,900税込）は、ハイウエストとフロントポケットで洗練された印象に。ヴィンテージムードも漂う大人のデニムです。

ワイド＆テーパードで旬の美脚見え



後ろゴムセンタープレステーパードパンツ

「後ろゴムセンタープレステーパードパンツ」（\9,240税込）はウエストゴムで履き心地抜群ながら、美脚ラインをキープ。

オフィススタイルやフェミニンなトップスとも相性◎。

センタープレスワイドパンツ

2タックワイドパンツ

さらに「センタープレスワイドパンツ」（\12,100税込）や「2タックワイドパンツ」（\12,100税込）は、落ち感のあるストレートシルエットで女性らしいメリハリを演出。

アウターからトップスまで幅広くコーディネート可能な万能パンツです♪

井桁弘恵さんと楽しむMILA PANTSの魅力



Mila Owenの「MILA PANTS」シリーズは、11月11日(火)正午よりオフィシャルオンラインストア、マッシュストア、USAGI ONLINEで公開♡

裾段差デニムや後ろゴムテーパード、ワイドパンツまで、美脚見えと履き心地を両立した名品パンツが勢揃い。

井桁弘恵さんが着こなすスタイリングで、日常からオフィスまで幅広く活躍する旬のベーシックをぜひ体感してください♪