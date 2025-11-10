Mila Owenの名品パンツ♡「MILA PANTS」特設ページ公開
Mila Owenの人気パンツコレクション「MILA PANTS starring Hiroe Igeta」が、2025年11月11日(火)正午よりオフィシャルオンラインストア、マッシュストア、USAGI ONLINEで公開♡長年愛される名品パンツや旬の人気アイテムを、俳優・モデルの井桁弘恵さんが着こなし、美脚ラインとイージーな履き心地を体現。シーンを問わず活躍する旬のベーシックアイテムが揃う♪
裾段差デニム＆シガレットで脚長美人
裾段差テーパードデニムパンツ
「裾段差テーパードデニムパンツ」（\9,460税込）はセンタープレスとゆるやかなテーパードラインで上品な美脚シルエットを実現。
フロントと後ろで前後差のある裾がどんなシューズとも好相性です♡短丈トップスやタックインでコーデも自由自在。
パッチポケットデザインシガレットデニムパンツ
「パッチポケットデザインシガレットデニムパンツ」（\9,900税込）は、ハイウエストとフロントポケットで洗練された印象に。ヴィンテージムードも漂う大人のデニムです。
ワイド＆テーパードで旬の美脚見え
後ろゴムセンタープレステーパードパンツ
「後ろゴムセンタープレステーパードパンツ」（\9,240税込）はウエストゴムで履き心地抜群ながら、美脚ラインをキープ。
オフィススタイルやフェミニンなトップスとも相性◎。
センタープレスワイドパンツ
2タックワイドパンツ
さらに「センタープレスワイドパンツ」（\12,100税込）や「2タックワイドパンツ」（\12,100税込）は、落ち感のあるストレートシルエットで女性らしいメリハリを演出。
アウターからトップスまで幅広くコーディネート可能な万能パンツです♪
井桁弘恵さんと楽しむMILA PANTSの魅力
Mila Owenの「MILA PANTS」シリーズは、11月11日(火)正午よりオフィシャルオンラインストア、マッシュストア、USAGI ONLINEで公開♡
裾段差デニムや後ろゴムテーパード、ワイドパンツまで、美脚見えと履き心地を両立した名品パンツが勢揃い。
井桁弘恵さんが着こなすスタイリングで、日常からオフィスまで幅広く活躍する旬のベーシックをぜひ体感してください♪