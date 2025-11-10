オリックス・バファローズの選手の、トークショーも！サムティ「プロ野球選手と楽しむ！サムティドリームベースボールフェスタ2025 in ネスタリゾート神戸」

サムティホールディングス株式会社は、2025年12月13日(土)に「プロ野球選手と楽しむ！サムティドリームベースボールフェスタ2025 in ネスタリゾート神戸」を開催！

オリックス・バファローズの選手を招き、野球教室やトークショーが行われる特別なイベントです。

サムティ「プロ野球選手と楽しむ！サムティドリームベースボールフェスタ2025 in ネスタリゾート神戸」

開催日：2025年12月13日(土)

会場：ネスタリゾート神戸(兵庫県三木市)

応募期間：2025年11月10日(月)20:00〜11月21日(金)17:00

応募方法：サムティホールディングス公式LINE限定

サムティホールディングスが主催し、ネスタリゾート神戸が企画・運営を行う「プロ野球選手と楽しむ！サムティドリームベースボールフェスタ2025 in ネスタリゾート神戸」が開催されます。

オリックス・バファローズのオフィシャルスポンサーである同社が、スポーツを通じて子どもたちに“夢”や“挑戦する心”を届ける活動の一環として実施。

プロ野球選手とのふれあいを通じて、学びと感動を提供する一日となります。

午前の部：親子で楽しむ野球教室

時間：9:30〜12:45(予定)

当選者：50組(小学校1年生〜6年生のお子様1名とそのご家族)

午前の部では、小学生とその家族を対象とした「親子で楽しむ野球教室」が開催されます。

憧れのプロ野球選手と一緒に野球を楽しむことができる貴重な機会です。

※野球教室への実技参加はお子様1名のみとなります。(保護者・ご家族は見学可)

午後の部：選手との交流を深めるトークショー

時間：13:30〜16:15(予定)

参加者：最大420名(午前参加者および午後のみ参加者を含む)

午後の部では、「選手との交流を深めるトークショー」が実施されます。

選手たちの普段聞けない話や、交流を深める楽しい時間が過ごせます。

オリックス・バファローズの選手たちと過ごす、夢のような一日！

ネスタリゾート神戸にて開催される「プロ野球選手と楽しむ！サムティドリームベースボールフェスタ2025 in ネスタリゾート神戸」の紹介でした。

