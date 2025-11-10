「第2回 美コラ」に出展！giggu. ホームケア美顔器「g-pro」

有限会社ビィドールは、2025年11月15日(土)に大阪のマイドームおおさかで開催される「第2回 美コラ」に出展します。

会場では、自社ブランド「giggu.(ジッグ)」の最新ホームケア美顔器「g-pro」の体験会が実施されます。

giggu. ホームケア美顔器「g-pro」

イベント名：第2回 美コラ

開催日時：2025年11月15日(土) 10:00〜17:00

会場：マイドームおおさか(3F・Eホール)

入場料：無料

有限会社ビィドールが、美容・健康・ウェルネス分野のコラボレーションイベント「第2回 美コラ」に出展。

「小顔になりたい」という声に応えて開発されたホームケア美顔器「g-pro」を直接体験できる機会が登場します。

ホームケア美顔器「g-pro」

「g-pro」は、フェイスリフトケアとエイジングケアを同時に叶えることを目指したホームケア美顔器です。

4つの360度ローラーが筋肉のこわばりをほぐし、EMSによる微弱電流が表情筋を引き締めます。

さらに、赤色LEDと近赤外線LEDの光美容効果により、コラーゲン生成を促し、たるみ、くすみ、乾燥のケアやシワの改善も期待できます。

顔だけでなく、デコルテやネックラインのケアにも使用可能です。

「第2回 美コラ」での体験会

「第2回 美コラ」の当社ブースでは、「g-pro」の販売に加えて体験コーナーが設けられます。

来場者は、実際に製品の使用感を直接体験することができます。

自宅で手軽にプロ級のケアを再現！

「第2回 美コラ」に出展する、giggu. ホームケア美顔器「g-pro」の紹介でした。

