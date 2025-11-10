週末の小旅行にもぴったりな新路線！ティーウェイ航空「福岡-チェジュ線」

韓国のLCC(格安航空会社)・ティーウェイ航空は、2025年12月20日(土)より、福岡-チェジュ線の運航を開始します。

フライト時間は約1時間と短く、週末の小旅行にもぴったりな新路線です。

ティーウェイ航空「福岡-チェジュ線」

就航日：2025年12月20日(土)

路線：福岡-チェジュ

ティーウェイ航空が、福岡発着としては5つ目となる新路線「福岡-チェジュ線」を就航！

ソウル(仁川)、大邱、清州、釜山に続き、韓国の美しい自然とグルメ、リゾートが楽しめるチェジュ島へ、約1時間のフライトで気軽に行けるようになります。

フライトスケジュール

2025年12月20日からのフライトスケジュールは以下の通りです。

【福岡(FUK) → チェジュ(CJU)】

・TW228便：12:20発 → 13:35着 (火)

・TW228便：12:10発 → 13:20着 (木土日)

【チェジュ(CJU) → 福岡(FUK)】

・TW227便：10:10発 → 11:20着 (火)

・TW227便：10:00発 → 11:10着 (木土日)

※運航スケジュールは変更になる可能性があります。

新規就航記念セール

販売期間：2025年11月6日(木)〜11月30日(日)

搭乗期間：2025年12月20日(土)から2026年3月28日(土)帰着まで

新規就航を記念して、公式ホームページにてお得なプロモーションが実施されています。

イベント・スマート運賃から20％OFFになる割引コードや、往復予約で使える4,000円割引クーポンを発行。

プロモーション限定価格として、片道総額8,630円〜(燃油サーチャージ・諸税等含む)で購入できるチャンスです☆

福岡から約1時間でチェジュ島へ！

ティーウェイ航空「福岡-チェジュ線」の紹介でした。

