神奈川県より感謝状を受贈！アルファ・ラバル「森林再生パートナー制度」参画

アルファ・ラバルは、神奈川県が推進する「森林再生パートナー制度」に参画しました。

2025年10月31日(金)には、神奈川県庁にて黒岩祐治知事より感謝状が贈呈されました。

アルファ・ラバル「森林再生パートナー制度」参画

アルファ・ラバル株式会社は、日本進出100周年記念事業の一環として、神奈川県が掲げる「かながわ森林再生50年構想」に基づく「森林再生パートナー制度」への参画を開始しました。

この制度への参画に伴い、ネーミングライツを取得した神奈川県内の森林は「アルファ・ラバル 未来へ続く森」と命名されました。

同社では、サステナビリティへの意識向上を目的とした「Go Green Project」を推進しており、今後この森林での活動を通じて、社員の環境意識のさらなる醸成にも取り組んでいくとしています。

神奈川県森林再生パートナー制度

「神奈川県森林再生パートナー制度」は、企業や団体がパートナーとなり県に5年間以上寄付することで、県が森林環境の保全や整備活動を行う制度です。

パートナー企業は、神奈川県の森林での自然観察活動への参加や、県が管理する森林の一部に名前を付けることができるネーミングライツが得られます。

日本進出100周年を記念し、森林再生を通じた環境保全活動を開始！

アルファ・ラバル「森林再生パートナー制度」参画の紹介でした。

