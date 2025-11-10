昨季のプレミアリーグではアルネ・スロット新体制でリーグタイトルを獲得したリヴァプール。ユルゲン・クロップ体制からの引継ぎに問題はなく、今夏の移籍市場では大金を投じてレヴァークーゼンからフロリアン・ヴィルツ、ニューカッスルからアレクサンデル・イサクといったビッグネームを獲得した。



そして25-26シーズンのプレミアリーグは5連勝スタート。連覇も難しくないと多くの識者たちは予想していた。





しかし、第6節でクリスタル・パレスに敗れると、そこからまさかのリーグ4連敗。第10節でアストン・ヴィラを下し、復調したかに思われたが、第11節ではマンチェスター・シティに3ゴールを許して大敗となった。プレミアでは開幕から5連勝もそこからの6試合では1勝5敗。すでに序盤戦の貯金は使い切っており、首位アーセナルとの勝ち点差は8にまで広がっている。連覇を目指すリヴァプールだが、すでに絶望的な状況に。昨季リーグ優勝した際は38試合で4敗のみだったのに対し、今季は11試合ですでに5敗。23-24シーズンの王者はシティだが、そのシーズンでは3度しか負けていない。『talkSPORT』によると、リーグ戦で5回の黒星を喫しながらも、リーグ優勝を成し遂げたのはプレミアの歴史上12-13シーズンのマンチェスター・ユナイテッドのみだという。エヴァートン、トッテナム、ノリッジ、シティ、チェルシーに敗れたが、最終的には勝ち点89を稼いで優勝している。2位は勝ち点78のシティだった。