¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡Û¾®¸¶Áï¾¡¡£²ÆüÌÜ¤Ï£´¡¢£³Ãå¤ÈÇ´¤ê¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥Áö£é£î²¼´Ø¡×¤Ï£±£°Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾®¸¶Áï¾¡Ê£³£±¡áÅìµþ¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜÁ°È¾£³£Ò¤Ï£´¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤â¡¢²ÃÆ£·¼ÂÀ¤ËÄñ¹³¤µ¤ì¡¢£±£Í³°¤ØÎ®¤ì¤ÆºÇ¸åÊý¤Ë¸åÂà¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ»ÃæÉ¬»à¤ÎÇ´¤ê¤Ç£´Ãå¤È¤·¤¿¡£¸åÈ¾£±£²£Ò¤Ï£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é£³Ãå¡£
¡¡£¶£±¹æµ¡¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Â¤¬¤¤¤¤¡£¥Á¥ë¥È£°¡¦£µÅÙ¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¡×¤È´¶¿¨¤Ï¾å¡¹¤À¡£
¡¡¶á¶·¤Ï¡¢£¸·î¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç½é£Ö°Ê¹ß¡¢½àÍ¥¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö£Á£±¾¡Éé¶î¤±¤À¤Ã¤¿Á°ÁöÌÄÌç¤â¼ºÇÔ¡£²Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤ÆÄ´À°¤ÎÊý¸þÀ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤â¥ê¥º¥à¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈá´Ñ¤Î¿§¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎÉ¹¥¤Êµ¡ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¾å¾º¥à¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£